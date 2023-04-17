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قذيفتان سقطتا على منزله.. وزير سوداني ينعى اثنين من أفراد أسرته (صورة)

Lebanon 24
17-04-2023 | 01:30
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مع اشتداد المعارك، فقد وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبدالله أبو نمو، اثنين من أفراد أسرته، إضافة الى 3 أشخاص آخرين، من بينهم اثنان من حراسه، كانوا في غرف بمنزله في مدينة الخرطوم، حين سقطت عليه قذيفتا "آر بي جي" صاروخيتان، بحسب ما أعلن هو نفسه في موقعين للتواصل الاجتماعي.
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وقال الوزير في نعي نشره بحسابه في تويتر وفيسبوك، من دون أن يكشف عن هوية فقيديه، إن القذيفتين سقطتا في وقت مبكر صباح أمس الأحد، وأدى سقوطهما "إلى استشهاد اثنين من أفراد أسرتي و3 آخرين، بينهم اثنان من الحراسات الشخصية، أثناء تواجدهم بإحدى غرف المنزل".
 
 
 
 
 
وما حدث كان ثالث فاجعة تحل بالوزير أبو نمو بأقل من شهر، ففي 28 آذار الماضي، نشر نعيا في مواقع التواصل أيضا، أعلن فيه عن رحيل شقيقه ابراهيم بشير عبدالله، في وفاة طبيعية، دفن بعدها في مقابر حمد النيل أمدرمان.

وكانت اشتباكات اندلعت صباح السبت وأمس الأحد في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.(العربية)



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