التعاون بين الجيشين الروسي والصيني... هل بات ممكنا؟

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نقلت وسائل إعلام صينية رسمية، الإثنين، عن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، قوله إن البلاد مستعدة للعمل مع روسيا لتكون لدى جيشي البلدين اتصالات إستراتيجية وثيقة.وذكر تلفزيون الصين أن لي، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأحد، قال أيضا إن الصين ترغب في تعزيز التنسيق والتعاون متعددي الأطراف مع روسيا.ونقل التقرير عن لي قوله إن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتقديم إسهامات جديدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار عالميا وإقليميا".(سكاي نيوز عربية)