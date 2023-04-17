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عربي-دولي

"شخصية ايرانية بارزة" ستزور تل ابيب.. هذا ما كشفته الحكومة الاسرائيلية

Lebanon 24
17-04-2023 | 03:30
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كشفت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق سيزور إسرائيل هذا الأسبوع، واصفة إياه "بالشخصية الإيرانية الأبرز" على الإطلاق التي تزور إسرائيل علنا.

وتمتعت إسرائيل وإيران بعلاقات أكثر دفئا في عهد الشاه الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة وأطاحت به الثورة الإسلامية في عام 1979. ودخل البلدان منذ ذلك الحين في عداء، حسب رويترز.
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وقالت إسرائيل في بيان إن زيارة رضا بهلوي، وهو منفي حاليا، الغرض منها خلق "جسر بين إسرائيل والشعب الإيراني والتعبير عن المعارضة المشتركة للنظام".

ونقل البيان الإسرائيلي عن بهلوي قوله "ستسعى إيران عندما تصبح بلدا ديمقراطيا إلى تجديد علاقاتها مع إسرائيل وجيراننا العرب (..) في رأيي، صار مثل هذا اليوم أقرب من أي وقت مضى"، وفق رويترز.

ومن المقرر أن يشارك بهلوي خلال زيارته في احتفال إسرائيل الرسمي لإحياء ذكرى المحرقة النازية.

ونقلت أسوشيتد برس قول بهلوي إنه سيقدم "رسالة صداقة من الشعب الإيراني".

وصرحت وزيرة المخابرات الإسرائيلية، جيلا غامليل، التي ستستضيفه، أن من المقرر أن يشارك في احتفال إسرائيل السنوي لإحياء ذكرى المحرقة ليل الإثنين.

وأضافت أنه من المرتقب أيضا أن يزور محطة لتحلية المياه، ويرى الحائط الغربي ويلتقي بممثلين عن المجتمع البهائي المحلي واليهود الإسرائيليين من أصل إيراني.

وأشادت غامليل بـ"القرار الشجاع" الذي اتخذه بهلوي بالقيام بما قالت إنها ستكون زيارته الأولى لإسرائيل.

وغادر بهلوي إيران في سن 17 عاما للالتحاق بمدرسة طيران عسكرية في الولايات المتحدة، قبل أن يتخلى والده محمد رضا بهلوي المصاب بالسرطان عن العرش إلى المنفى.

ودعا بهلوي، الذي لا يزال يقيم في الولايات المتحدة، إلى ثورة سلمية من شأنها أن تحل محل حكم رجال الدين بملكية برلمانية، وتكريس حقوق الإنسان وتحديث اقتصادها الذي تديره الدولة.(الحرة)




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