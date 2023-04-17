هرباً من أزماته.. هل يتجه نتنياهو إلى الحرب؟

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التكتيك المفضل لدى رؤساء الوزراء الإسرائيليين الذين يواجهون المشاكل هو إثارة المواجهة، أو على الأقل المبالغة في رد الفعل لضمان تطورها ومن ثم إرسال الجيش.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "يمكن توقع أن توحد الحروب الإسرائيليين خلف حكومة فاشلة وإسكات المعارضة، بينما تكسب الدعم غير المنتقد من اليهود في الخارج وتعاطفًا غير مباشر من الدول الغربية. لقد خدمت غزة هذا الغرض مرارًا وتكرارًا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. من المعروف أن إيهود أولمرت اختار استخدام لبنان لمحاولة إثبات قوته في عام 2006 وحشد سكان إسرائيل وراء حكومته الضعيفة. إلا أن الأمر لم يكن جيدًا بالنسبة له. لكن بنيامين نتنياهو غارق في مشاكل، شخصية وسياسية، أعمق بكثير من أسلافه. إنه في خضم محاكمة فساد لا يبدو أنها تصب في صالحه. كما وأنه بحاجة ماسة إلى البقاء في السلطة وإصدار تشريعات لإضعاف المحاكم وذلك كي يعرقل عملية إدخاله إلى السجن".وتابع الموقع، "لكن ما يسمى بـ "الإصلاح القضائي"، الذي يهدف إلى منح حلفائه المتطرفين الدينيين سيطرة فعالة على المحاكم، أثار احتجاجات غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد. أرقام نتنياهو الاستطلاعية تراجعت. ويكاد يكون من المؤكد أنه سيخسر الانتخابات لو تمت الدعوة إليها اليوم. في موازاة ذلك، فهو يواجه تمردًا غير مسبوق بين أقسام النخبة في الجيش، بما في ذلك الطيارين ورجال الاحتياط ذوي الخبرة، الذين يعارضون تدخله في القضاء - جزئيًا لأسباب تتعلق بمصالحهم الذاتية. إن "إشراف" المحكمة العليا الإسرائيلية المفترض على جرائم الحرب التي ارتكبوها هو أكبر عقبة أمام جلبهم إلى قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف الموقع، "لكن التمرد الذي أثاره نتنياهو في صفوفه يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه يقوض قوة الردع الإسرائيلية التي تحظى بتقدير كبير في منطقة "معادية". إذا لم يكن ذلك سيئًا بما فيه الكفاية، فإن نتنياهو يحتاج إلى الخضوع إلى ما لا نهاية لشركائه الفاشيين والمتدينين من المستوطنين في الائتلاف وإلا ستسقط حكومته بشكل شبه مؤكد. لكن الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين يشرفون على الشرطة والإدارة العسكرية التي تملي الحياة على الفلسطينيين ليسوا أكثر من مجرد مهووسين بالحرائق، ومصممين على إشعال النار في الأراضي المحتلة. بهذه الطريقة، لدى المستوطنين والجيش ذريعة لتسريع عملية طرد الفلسطينيين من أرضهم".وتابع الموقع، "نتيجة لذلك، ولأول مرة، يجد اللوبي النشط المؤيد لإسرائيل، وخاصة في الولايات المتحدة، سببًا للشك في شرعية حكومة إسرائيلية. وتعرض المدافعون عن إسرائيل لضربة مزدوجة: دعوة نتنياهو علانية لأحزاب فاشية دينية إلى ائتلافه، ثم السعي لمنحهم السيطرة على المحاكم. وخلف كل ذلك، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن غير سعيدة لأن نتنياهو يجعل إسرائيل تبدو غير ديمقراطية بشكل واضح لدرجة أن خطب "القيم المشتركة" و"الروابط الأبدية" لواشنطن تبدو أكثر من كونها جوفاء".وبحسب الموقع، "يبدو أن الأمور قد هدأت في الوقت الراهن، على ما يبدو بإصرار نتنياهو، وذلك بعد أن أرسلت قوات الاحتلال شرطتها مرتين داخل المسجد الأقصى بالقدس المحتلة الأسبوع الماضي لضرب وإهانة المصلين المسالمين خلال شهر رمضان المبارك، وبعد أن تم أطلاق سلسلة من الصواريخ من غزة ولبنان وسوريا، مما دفع إسرائيل لشن غارات جوية محدودة ضد جيرانها. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يمكن لنتنياهو أن يقرر في الأسابيع المقبلة أن من مصلحته إثارة الأمور مرة أخرى؟"ورأى الموقع أنه "قد يبدو دفع إسرائيل إلى مواجهة مع الفلسطينيين، أو الدخول في حرب مع لبنان، أمرًا مغريًا. سوف يجبر هذا جيش نتنياهو على الالتزام ولكن على مضض. كما أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى انقسام الحركة الاحتجاجية، حيث تطالب بعض الأقسام بالوحدة في وقت أزمة وطنية. كما سيتعرض اللوبي الإسرائيلي في الخارج للضغط من أجل العودة إلى التبعية المعتادة. إذا كان من المرجح أن يكافح نتنياهو لتعبئة الإسرائيليين للحرب، فإنه يواجه أيضًا منطقة موحدة بشكل غير عادي - ضده. يحب نتنياهو التباهي بنجاحه في تحقيق اتفاقات أبراهام لعام 2020. وكان أمله النهائي هو إغراء المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقات أيضًا، وبالتالي تكثيف التنسيق الإقليمي ضد إيران".وتابع الموقع، "لكن في الأيام الأخيرة، أظهرت المملكة العربية السعودية استعدادًا غير متوقع لتقديم مبادرات سلام لمنافسيها التاريخيين الذين يقودهم الشيعة، وخاصة إيران وسوريا، خصوم إسرائيل الإقليميين الرئيسيين. تتجه الرياض نحو الترحيب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وقد وقعت اتفاقاً لدفن الأحقاد مع إيران. وذكر بيان مشترك، صدر في بكين، أن البلدين سيعملان معا لصالح الأمن الإقليمي. إن تجدد العلاقات بين الرياض وطهران قد يحد من مجال المناورة للجيش الإسرائيلي في لبنان، حيث تعمل إيران، والتي ساعدت حزب الله في بناء قوته العسكرية لردع هجوم إسرائيلي. كما يمكن أن يعقد نهج إسرائيل تجاه غزة، حيث تتلقى حماس المساعدة الإيرانية أيضًا".وأضاف الموقع، "ومع إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لـ"إضعاف" روسيا في أوكرانيا والهجوم على الصين، فإن لدى إسرائيل سببا وجيها للشعور بالعزلة في المنطقة أكثر من أي وقت مضى. بأي تقييم عقلاني، فإن الاحتمالات لا تصب في صالح إسرائيل من أجل إثارة الحرب. قد يستنتج نتنياهو أن لديه الكثير ليخسره من الحرب، لكنه قد يجد نفسه في أي من الحالتين".