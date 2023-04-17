متى سيكون عيد الفطر.. الجمعة أم السبت؟ إليكم آخر المعطيات

أصبح الشغل الشاغل لجميع المسلمين حول العالم هذه الأيام هو الوصول لنهاية الجدل الدائر حول رؤية هلال شهر شوال وغرة الشهر وأول أيام عيد الفطر السعيد.



فقد أوضحت التوقعات الفلكية احتمالية أن يصادف عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 نيسان الجاري، وبذلك يصبح رمضان هذا العام 29 يومًا، إلا أن الظاهرة الفلكية التي ستحدث في الكثير من دول العالم في تلك الليلة، وهي الكسوف الكلي للشمس، قد تؤدي إلى حجب رؤية الهلال بالعين المجردة أو بواسطة التليسكوب. وفي الحالات المماثلة، يتم اعتبار نهاية الشهر القمري باليوم التالي، أي في هذه الحالة تكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم السبت الموافق 22 نيسان الجاري.



إذا متى يبدأ عيد الفطر.. الجمعة أم السبت؟

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شوال مساء يوم الخميس المقبل 29 رمضان 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 نيسان 2023م.



وأمس الأحد، أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري غرة شهر شوال 1444هـ فلكيا، وحدد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أوضح رئيس المعهد جاد القاضي أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ، الموافق 20 نيسان 2023م (يوم الرؤية).



وأضاف المعهد في بيان: "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10- 35 دقيقة".

بيان هلال شهر شوال وعيد الفطر

طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن الهلال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الإقتران في تمام الساعة 6:14 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 رمضان ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد الغروب ). pic.twitter.com/J9EfrqeaOV — المعهد القومي للبحوث الفلكية - مرصد حلوان (@NRIAG) April 16, 2023 Advertisement

وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب إعلان "معهد الفلك الدولي" أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم السبت القادم الموافق 22 نيسان، حيث توقع "الفلك الدولي" اختلاف موعد عيد الفطر في الدول العربية والإسلامية.



وقد أوضح "مركز الفلك الدولي" عبر تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، أنه ليس جهة إعلان عن بدء أو انتهاء الأشهر الرقمية، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية، وأن المقال الأصلي الذي نُشر يحتوي على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم، وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية.



وتابع المركز أن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية.

هل العيد الجمعة أم السبت؟



المختصر حول موعد عيد الفطر 1444 هـ



ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر شوال (عيد الفطر 1444 هـ) يوم الخميس 20 إبريل/نيسان 2023م.



رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.



رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة… pic.twitter.com/lpb6kjntoK — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 16, 2023

"مركز الفلك الدولي" كان قد نشر مقالًا يوضح أن رؤية الهلال يوم الخميس المقبل الموافق 20 نيسان الجاري غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتليسكوب من قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التليسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا.



أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتليسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما، وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت المقبل الموافق 22نيسان .



إذا سيبقى الجدل دائرا إلى ليلة الرؤية (الخميس) لتحديد انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية شهر شوال ومن ثم تحديد أول أيام عيد الفطر السعيد.(العربية)





