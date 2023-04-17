"سرٌ خطيرٌ" وراء استرضاء ماكرون للصين.. ما هو؟

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ربما يتعين على أوروبا أن تتجنب الانجرار إلى أزمة بشأن تايوان مدفوعة "بالإيقاع الأميركي ورد الفعل الصيني المبالغ فيه". ربما لا ينبغي لفرنسا أن تتبع سياسة الولايات المتحدة الخارجية بخنوع من خلال التصرف كـ "تابع". ربما يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحاول شق طريق وسط بين قوتين عالميتين رئيسيتين، محاولاً ألا يخضع لأي منهما. كل ما سبق يشير إلى الانتقادات الكثيرة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب استرضائه الواضح للصين خلال زيارته إلى البلاد الأسبوع الماضي.فبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "بالطبع، قد يكون هذا مجرد استعراض من قبل ماكرون، محاولاً لفت الانتباه إلى نفسه، كما جرت العادة. فليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. لكن إذا كان ماكرون يخضع بالفعل للرئيس الصيني شي جين بينغ، فمن المحتمل أن يكون هناك سر وراء ذلك. فيعتمد الاقتصاد الفرنسي بشكل متزايد على الأموال الصينية، حتى أكثر من اعتماده على ألمانيا. هذا الاعتماد يُعد أحد الأمور القليلة التي تحافظ على ارتفاع الضرائب في البلاد واقتصاد الدولة الكبير. ومن المحتمل أن الرئيس الفرنسي ليس لديه خيار سوى المساومة على السياسة الخارجية لتحقيق مكاسب اقتصادية".وتابعت الصحيفة، "بالكاد يمكن اعتباره انتصاراً للدبلوماسية. في مقابلة مع موقع Politico أثناء عودته من الصين، بدا أن ماكرون في مزاج استفزازي. فقبل ساعات فقط من تحليق الطائرات الصينية عبر مضيق تايوان في سلسلة من التدريبات، أوضح الرئيس الفرنسي أن أوروبا لم تكن بحاجة لأن تصبح متورطة في صراع جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. وقال لمحاوره إن أوروبا يجب أن تركز على مصالحها الإستراتيجية الخاصة. ويجب أن تحول نفسها إلى "قوة عظمى ثالثة". وأثارت تصريحات ماكرون، التي جاءت مباشرة بعد ثلاثة أيام من اللقاءات الودية بين الزعيمين، انتقادات شديدة. فبالنسبة للكثيرين، كان الرئيس الفرنسي متسامحًا مع دولة تحاول تضييق الخناق على معارضيها كما ورفض مرارًا إدانة غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا".وأضافت الصحيفة، "لكن المشكلة الأكبر تتمثل في أن فرنسا قد تحتاج إلى الصين لتبقى صامدة. يهيمن عمالقة الموضة والجمال الثلاثة (لوي فويتون ولوريال وهيرميس) الآن على سوق الأسهم الفرنسية إلى حد لم يتمكن سوى عدد قليل من مجاراتهم. ويهيمن عملاق الأزياء برنارد أرنو على مؤشر CAC-40 في باريس بطريقة تجعل شركة أبل تبدو وكأنها شيء صغير في سوق نيويورك. على مدى العقدين الماضيين، تحولت فرنسا بشكل أساسي إلى دار أزياء عالمية. فلا يوجد اقتصاد رئيسي آخر في العالم يعتمد بشكل حاسم على مثل هذه المجموعة الصغيرة من الشركات، والتي تتركز كلها في صناعة البيع بالتجزئة".وتابعت الصحيفة، "على الرغم من كل الأموال التي يتم ضخها في شركات الطيران، وتصنيع الطائرات، وشركات السيارات، وتكتلات الدفاع والكهرباء، لا شيء آخر في فرنسا يمكن مقارنته من حيث الأموال التي تجنيها أو الفائدة التي يولدها للمستثمرين. يحافظ اقتصاد "بلينغ" على استقرار البلاد وسوق الأوراق المالية، وتُعتبر الصين السوق الرئيسية والأكثر ربحاً لكافة حقائب اليد والعطور الفاخرة. بالطبع، لا يوجد خطأ في ذلك في حد ذاته. فلكل دولة مجالات تخصص، سواء كانت الهندسة في ألمانيا، أو الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة. ستحتاج الشركات داخلها إلى إيجاد أسواق في كل أنحاء العالم للترويج لمنتجاتها وخدماتها، مما يعزز ازدهار الأمة".وبحسب الصحيفة، "لقد حققت دور الأزياء الفرنسية، وخاصة تلك التي يقودها أرنو، وهو الآن أغنى رجل في العالم، أداءً رائعًا في الاستفادة من تقاليد البلاد الغنية في سلع المصممين. قامت هذه الدور بعمليات استحواذ استراتيجية في إيطاليا وألمانيا وأماكن أخرى، وحولت ما كان ذات يوم منتجات متخصصة إلى علامات تجارية عالمية ضخمة وطموحة. ومع ذلك، هناك مشكلتان كبيرتان. المشكلة الأولى هو أنه لا يوجد سوق متقلب أكثر من الموضة، والاقتصاد الفرنسي الآن معرض بشكل فريد لأي تغيير في الأذواق. المشكلة الثانية، والأكبر من وجهة النظر الجيوسياسية، هي أن الاقتصاد يعتمد على الوصول إلى السوق الصينية. هذا يضع الاقتصاد تحت نزوة الحكومة في بكين. لذلك، ليس من الصعب معرفة سبب ظهور ماكرون وكأنه يسترضي الصين. يتحدث الرئيس الفرنسي عن لعبة جيدة حول الحكم الذاتي الاستراتيجي، والسيادة الأوروبية، وإيجاد طريق ثالث بين القوتين العظميين في القرن الحادي والعشرين. في الواقع، كانت السياسة الداخلية رهيبة لدرجة أنه لم يكن لديه خيار سوى تأمين إرثه على المسرح الدولي، وهذا الامر قد يجعله حليفًا غير موثوق به للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأي دولة آخرى".