بعد حرب اليمن و "الربيع العربي".. هذا ما حقّقته إيران في المنطقة

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" تقريراً حول التطورات المتسارعة في العلاقات السعودية - الإيرانية والآمال التي قد تنهي الحروب بالوكالة بينهما في كل من اليمن وسوريا.



وقالت الصحيفة في تقرير إنّ الاتفاق المفاجئ بين البلدين ووضع حد للتنافس المتفجر أحيا الآمال لإنهاء النزاعات من اليمن وسوريا إلى العراق ولبنان.

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وشهدت المنطقة سلسلة من النشاطات الدبلوماسية في الأسبوع الماضي وأعقبت التقارب الذي دعمته بكين، بشكل يعد بإعادة تشكيل نظام المنطقة، مع أن الخبراء يحذرون من أن حسن النوايا بين إيران والسعودية لن تطول.



وكان وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أول مسؤول بارز يزور السعودية منذ بداية الحرب الأهلية، في وقت تناقش فيه الدول العربية تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية. وقالت الصحيفة في تقرير إنّ الاتفاق المفاجئ بين البلدين ووضع حد للتنافس المتفجر أحيا الآمال لإنهاء النزاعات من اليمن وسوريا إلى العراق ولبنان.وشهدت المنطقة سلسلة من النشاطات الدبلوماسية في الأسبوع الماضي وأعقبت التقارب الذي دعمته بكين، بشكل يعد بإعادة تشكيل نظام المنطقة، مع أن الخبراء يحذرون من أن حسن النوايا بين إيران والسعودية لن تطول.وكان وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أول مسؤول بارز يزور السعودية منذ بداية الحرب الأهلية، في وقت تناقش فيه الدول العربية تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.

كذلك، غادر وفد سعودي اليمن معلناً عن تقدم في المحادثات مع الحوثيين لإنهاء الحرب الأهلية هناك، كما وتم التوافق على تبادل الأسرى يوم السبت وتبادل 800 من الطرفين في خطوة لبناء الثقة.

ورأت الصحيفة أنّ هناك الكثير مما يمكن كسبه لو حسنت السعودية وإيران من العلاقات، مثل إجبار القادة السياسيين في لبنان على اختيار رئيسٍ جديد للبلاد.



ونقلت الصحيفة عن المختص بشؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر لدراسات الشرق الأوسط، بجامعة رايس كريستيان أورليشتسن قوله؛ إن "سرعة الزيارات المتبادلة التي أعقبت البيان الثلاثي السعودي- الإيراني- الصيني في 10 آذار، تدلل على أن التقارب أكثر من كونه اتفاقا سطحيا، بل ويمضي في الحقيقة سريعا أكثر مما توقع الكثيرون".

وفي العقد الماضي، منذ أن حدثت ثورات الربيع العربي، فقد تنافست إيران مع السعودية للتأثير في كل المنطقة وخصوصاً في المنطقة. وعملياً، كانت السنوات الـ8 الأخيرة وسط حرب اليمن، بمنزلة كارثة انتشرت آثارها عبر الحدود إلى الأراضي السعودية، التي تعرضت للصواريخ والمسيرات التي أطلقها الحوثيون على المراكز المدنية والمنشآت النفطية.