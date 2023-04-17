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عربي-دولي

بدعم "فاغنر" تقدم روسي في باخموت.. هل اقترب الفصل الأخير؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 03:55
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استولت وحدات من شركة فاغنر الأمنية الخاصة مدعومة بقوات محمولة جوا على منطقتين جديدتين في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا والتي تستهدفها موسكو في هجوم كبير، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وتقود فاغنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي في أطول معركة دامية بين الجانبين.
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات فاغنر الهجومية استولت على منطقتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية، التي شهدت دمارا كبيرا خلال القتال.

وأضافت الوزارة أن وحدات المظلات التابعة للجيش الروسي تدعم فاغنر من خلال صد القوات الأوكرانية على مختلف خطوط الجبهة.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا سيرهي تشيرفاتي إن قوات فاغنر تنفذ عشرات الهجمات يوميا.

وأضاف لقناة البرلمان الأوكراني التلفزيونية "يواصل العدو مهاجمة مواقعنا بحماس شيطاني".

وذكرت بريطانيا في إفادة مخابراتية، الجمعة الماضية، أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.(سكاي نيوز)

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