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عربي-دولي

وزارات إسرائيليّة تتعرّض لهجوم سيبراني.. وتقارير تكشف هوية المنفذين

Lebanon 24
17-04-2023 | 07:30
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ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن مجموعة هاكرز من إندونيسيا، اخترقت المواقع الإلكترونية لعدد من الوزارات الإسرائيلية، واستولت على البيانات، ونشرت جزءاً منها.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنّ مجموعة القراصنة الإندونيسية التي تطلق على نفسها اسم "VulzSecTeam"، زعمت أنها اخترقت وزارات التعليم والصحة والخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية وشركات الحافلات والقطارات في الأيام الأخيرة.
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وكانت مجموعة "Anonymous Sudan"، نفذت خلال شهر نيسان الحالي عدة هجمات إلكترونية ضد أهدف إسرائيلية، من بينها المواقع الإلكترونية للمصارف ومكتب البريد الإسرائيلي، وضد عملاق الأمن السيبراني الإسرائيلي "Check Point".

كذلك، اخترقت المجموعة مواقع العديد من الجامعات الكبرى في إسرائيل، وتعطلت لعدة ساعات.

وكان هذا الهجوم جزءاً من حملة تسمى "OPIsrael"، حيث يحاول النشطاء مهاجمة أهدافا إسرائيلية على الإنترنت.
 
 
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