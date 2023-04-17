أسباب "معارك الخرطوم".. مستشار قائد قوات الدعم السريع يكشف

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أكد المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، السيطرة على مناطق مهمة في العاصمة السودانية، وسط مواجهات مستمرة مع قوات الجيش السوداني.وفي حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، قال يوسف عزت: "الدعم السريع الآن يسيطر على 95 بالمئة من الخرطوم وأم درمان، بيدنا كل الجسور المؤدية إلى الخرطوم، بيدنا القصر الرئاسي، نحن بداخل القيادة العامة، كل المطارات بيدنا".وأضاف: "أما بالنسبة للجيش فلا خطة واضحة لهم، قوات الجيش تتحرك في الشوارع دون توجه معين".وتابع : "هذه المعركة فرضت علينا، نحن لم نختار المعركة، بل فوجئنا بالهجوم علينا، الحرب الدائرة الآن في السودان بالنسبة لنا هي دفاع عن النفس."وأشار إلى ان هناك خسائر في قوات الدعم السريع، خاصة من الضربات الجوية، فلا توجد حرب دون خسائر، وأيضا في صفوف الجيش هناك خسائر كبيرة، كما قال.واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، السبت الماضي، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.دعوات إلى "وقف فوري" للعنفإلى ذلك دعا وزيرا الخارجية الأميركية والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، اليوم الإثنين، إلى "وقف فوري" للعنف في السودان، حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلا.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات".وأضاف: "ثمة قلق عميق مشترك بشأن القتال والتهديد الذي يشكله على المدنيين وعلى السودان والذي قد يشكّله على المنطقة".ولفت إلى أنه تمت مناقشة الوضع في السودان مع حلفاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وهناك اتفاق مشترك "حول ضرورة أن يعمل العسكريون على ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين وكذلك مواطنين من دول أخرى".وتابع على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كارويزاوا اليابانية أنه تم التوصل إلى الاتفاق على "الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار والعودة الى المحادثات".وقال كليفرلي إن ما سيحصل "في المستقبل القريب يكمن في أيدي الجنرالات المشاركين في هذا القتال"، مضيفا: "ندعوهم إلى وضع السلام أولا وإنهاء القتال والعودة الى المفاوضات. هذا ما يريده شعب السودان وهذا ما يستحقه شعب السودان".(سكاي نيوز)