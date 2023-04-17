فيديوهات تنتشر.. "قوات الدعم السريع" في السودان تعلن اقتحام منزل قائد الجيش

#الدعم_السريع يقتحم منزل الانقلابي البرهان بالقيادة العامة pic.twitter.com/5HNuwX9IsB
— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023
#الدعم_السريع يقتحم منزل الانقلابي البرهان بالقيادة العامة pic.twitter.com/5HNuwX9IsB
#الدعم_السريع يقتحم منزل الانقلابي البرهان بالقيادة العامة
ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/AhiUJbhTMv
— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023
#الدعم_السريع يقتحم منزل الانقلابي البرهان بالقيادة العامة
ـــــــــــــــــــــــ#العزة_والمجد_للوطن#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/AhiUJbhTMv