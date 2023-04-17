روسيا تُسقط "طائرة إستطلاع" أوكرانية غير عادية.. هذا ما كُشِف عنها

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، بإسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "شارك" فوق جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلاً عن مصادرها الخاصة أن الطائرة المسيرة الأوكرانية "شارك" قامت بأول مهماتها في عام 2022.

Advertisement

ويتم إطلاق الطائرة من خلال المنجنيق والمحرك الكهربائي القادر على تسريع جهاز بجناح يبلغ طوله مترين حتى 150 كم /ساعة.

وتم تجهيز الطائرة المسيرة بكاميرا ذات تقريب 30x ويمكنها العمل جنبًا إلى جنب مع منظومات "هيمارس" الأميركية لاستكشاف الأهداف العسكرية، لهذا تم تجهيز الطائرة بنظام اتصال مغلق.