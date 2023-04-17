"صيدٌ ثمين" للجيش الأميركي في سوريا.. هذه الشخصية تمّ استهدافها

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم"، الإثنين، عن استهدافها قيادياً بارزاً في تنظيم داعش بغارة شنّتها في شمال سوريا.

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وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان إن "القيادي المستهدف كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات إرهابية لتنظيم داعش في الشرق الأوسط وأوروبا".ورجحت القيادة الوسطى الأميركية "أن تكون الغارة أدت إلى مقتل الشخص المستهدف"، فيما "قتل "مسلحان آخران" من دون أن تكشف عن هوية أي واحد منهم.ولم تسفر الغارة عن مقتل أو إصابة أي جندي أميركي أو مدنيين، وفق سنتكوم.