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عربي-دولي

نجم كرة قدمٍ شهير يتعرّض لحادث مؤسف.. ماذا قيل عن حالته الصحيّة؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-04-2023 | 06:11
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تعرّض نجم منتخب إيطاليا ونادي لاتسيو تشيرو إيموبيلي لحادث سير مروع في إيطاليا، ما أدى إلى تضرر مركبته بشكل كبير.
 
وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على الإنترنت، تحطم الجانب الأمامي لسيارة إيموبيلي من نوع رينج روفر، بالكامل، وتهشم الزجاج، مما أثار قلق المتابعين.

كيف وقع الحادث؟

وأفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أنه أثناء قيادة إيموبيلي بالقرب من ملعب روما الأولمبي، مر ترام بضوء أحمر واصطدم بسيارته.
 
لكن سائق الترام يعطي نسخة مختلفة من الأحداث، إذ أخبر "ريبوبليكا" أنه "اجتاز إشارة مرور خضراء"، وألقى باللوم على إيموبيلي على "القيادة نحوه بأقصى سرعة".
 
ماذا حصل لإيموبيلي؟

لحسن الحظ، لم يتعرض إيموبيلي لإصابة خطيرة، وقد تبين أنه أصيب ببعض الكسور في الأضلاع فضلاً عن إصابة طفيفة في الرقبة. كذلك، ذكرت التقارير أنّ إبنتيْ اللاعب كانتا معه في السيارة وقد أصيبتا ببعض الجروح.
 
يذكر أن إيموبيلي يعتبر من أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الأعوام الماضية، حيث خطف لقب هداف "السيريا آ" 4 مرات، كما حصد جائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي عام 2020.
 
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