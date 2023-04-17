من الميدان.. هذه آخر تطورات السودان وتصريحات حاسمة من الجيش و "الدعم السريع"

ما زالت أجواء التوتر تسيطر على السودان وسط الإشتباكات العنيفة المستمرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" التي تمّ وصفها بـ"المتمرّدة".



واليوم الإثنين، أعلن الجيش السوداني في بيان "تمسكه بكل مقاره"، مشدداً على أنه "يقترب كثيراً من لحظة الحسم"، وقال: "انتقلنا للمرحلة الأخيرة من خطة العملية وهي مطاردة العدو الذي تهرب عناصره حاليا في كل مكان. المتمردون حرصوا للأسف على الاشتباك قرب المناطق المأهولة ونعلم عدم اهتمامهم بسلامة السكان".

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وأردف: "نحرص على تضييق التعامل مع المليشيا المتمردة قدر الإمكان لتفادي أي خسائر بين المدنيين، واحتراق بعض المباني أمر وارد بسبب المناوشات بالأسلحة في أي اشتباك".



ولفتت القوات المسلحة إلى أن "الجيش استعاد البث بعد محاولة المليشيات تدمير بنيته التحتية إثر عجزها عن إذاعة بيانها".



حميدتي يُطالب المجتمع الدولي بـ"التدخل"



من جهته، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" إنه "على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء الآن والتدخل ضد جرائم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.



وفي تغريدة له عبر "تويتر"، اعتبر دقلو أن "الحرب التي نخوضها الآن هي ثمن للديمقراطية وأفعالنا هي رد على حصار ومهاجمة قواتنا".



وتابع: "جيش البرهان يشن حملة وحشية على المدنيين الأبرياء ويقصفهم بمقاتلات الميغ. مع هذا، سنستمر في ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة، ونتخذ كل الإجراءات لضمان أمن وسلامة الشعب وسنفعل كل شيء لحماية الديمقراطية".



إشتباكات عنيفة



إلى ذلك، قال مصدر بالجيش السوداني لقناة "الجزيرة" إن "هناك تعزيزات ستصل من خارج الخرطوم، وهي كفيلة بحسم جيوب المليشيا، على حد تعبيره.



وأكد المصدر ذاته أن "هناك عناصر من قوات الدعم السريع داخل القصر الرئاسي وهم محاصرون بالكامل"، موضحاً أن "قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة القيادة العامة للجيش وتصدت لها دفاعات الجيش".



مع هذا، فقد ذكرت "الجزيرة" أن وقوع معارك بين الجيش والدعم السريع قرب مطار الخرطوم ورئاسة جهاز المخابرات العامة السودانية، إضافة لقصف عنيف بالطائرات على مواقع قرب القصر الجمهوري وقيادة الجيش بالخرطوم.



وفي حين أعلنت "قوات الدعم السريع" السيطرة على منزل البرهان، نفى مسؤول في الجيش لـ"الجزيرة" هذا الأمر، كاشفاً أن الميليشيا المتمردة نشرت صوراً قديمة وزعمت أنها لاقتحام دارة قائد الجيش.



وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن "بعض الأبواق الإعلامية للمليشيا المتمردة تبث الأكاذيب للتضليل"، وأضاف: "نسيطر على كل مقارنا ولا صحة لاستيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري".



كذلك، اتهم المسؤول العسكري ميليشيا الدعم السريع بممارسة أعمال سلب ونهب لممتلكات المواطنين العزل تحت التهديد.



عودة البث إلى التلفزيون الرسمي



في غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، إعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون.



وقالت القوات المسلحة في بيان لها على موقع "فيسبوك": "قواتكم المسلحة تستعيد السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث".