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إقتصاد

5 مهارات مطلوبة بقوة للباحثين عن عمل مستقل.. أجور ضخمة!

Lebanon 24
17-04-2023 | 09:35
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تحت عنوان: "5 مهارات مطلوبة بقوة للباحثين عن عمل مستقل.. أجور ضخمة!"، جاء في موقع "العربية":
 
يفكر المزيد والمزيد من الباحثين عن عمل في أسلوب الحياة المستقل، حيث وجد مسح أجراه موقع التوظيف "Fiverr" أن ما يقرب من نصف الجيل "Z - %40" منهم - يريدون امتلاك شركة أو عمل مستقل طوال حياتهم المهنية، وفقاً لاستطلاع شمل 7121 شخصا من الجيل "Z" من جميع أنحاء العالم في شهر شباط الماضي.
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ولكن إذا كنت تفكر بنفسك في الحصول على بعض الأعمال المستقلة - بدوام كامل أو جزئي – فهناك مهارات مطلوبة أكثر من غيرها. وحددت منصة سوق العمل "Upwork" مؤخراً المهارات الأكثر طلباً للعاملين المستقلين أو ما يعرفون بـ "Freelancers" لعام 2023، بالنظر إلى أرباحهم السابقة وعدد المشاريع المنجزة وبعض المقاييس الأخرى.

من جانبها، قالت نائبة رئيس حلول المواهب في "Upwork"، مارغريت ليلاني: "لن تطلب الشركات بالضرورة عمالا مستقلين يتمتعون بالخبرة التي تحتاجها للعمل داخل الشركة، وبالتالي فإن القدرة على الاستفادة من شبكة المواهب المستقلة التي يمكنها الدخول للعمل سريعاً ستكون ذات قيمة كبيرة حال تم إنجاز مهمة توظيفها بشكل يناسب العجز المطلوب سده، وفقاً لما ذكرته لشبكة "CNBC".

وفيما يلي 5 من المهارات الأكثر طلباً لعام 2023 وفقاً لـ Upwork، بما في ذلك ما يتقاضاه المستقلون على المنصة.

مطورو البرامج الكاملة
يقوم مطورو البرامج الكاملة ببناء النهاية الخلفية للبرامج والمواقع باستخدام لغات البرمجة مثل "Python"، و"Java"، بالإضافة إلى الواجهة الأمامية باستخدام "HTML"، و"JavaScript"، ولكن يجب أن تكون المنتجات التي يطورونها تمنح العملاء تجربة مستخدم سلسة.

ويتقاضى مطورو البرامج الكاملة، وفقاً لـ "Upwork" ما يصل إلى 160 دولاراً في الساعة.

خبراء محركات البحث "SEO"
يساعد تحسين عمليات البحث الشركات على ضمان حصول مواقعها على أفضل فرصة للظهور في محركات البحث مثل "غوغل"، و"Bing". ويعتمد عملهم على ملء الموقع بالمصطلحات ذات الصلة بمنتجاته وخدماته، من بين تكتيكات أخرى، للسماح لمحركات البحث بمعرفة ما تقدمه الشركة.

ويتقاضى خبراء تحسين محركات البحث "SEO" في "Upwork" ما يصل إلى 250 دولاراً في الساعة.

دعم البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة
عندما يحتاج العملاء إلى إجابات حول منتجات الشركة أو أي شيء اشتروه مؤخراً، فإنهم يلجئون إلى خدمة العملاء. إذ يعالج هؤلاء المندوبون طلبات العملاء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الدردشة ويضمنون تلبية احتياجاتهم.

ويتقاضون ما يصل إلى 40 دولاراً في الساعة.

المحاسبة
يقوم المحاسبون بمراجعة وتحليل البيانات المالية لعملائهم، وإعداد الأوراق المتعلقة بالضرائب وتقديم المشورة بشأن تدابير توفير التكاليف. وقد يطلب بعض أرباب العمل الحصول على شهادة "CPA" ليتم تعيينهم.

المحاسبون في "Upwork" يتقاضون ما يصل إلى 150 دولاراً في الساعة.

مصمم جرافيك
ينشئ مصممو الجرافيك صوراً مرئية لمواد عملائهم المتنوعة التي تواجه المستهلك بما في ذلك مواقع الويب والكتيبات ومنشورات الوسائط الاجتماعية وغيرها. إذ أنها تساعد في بناء مظهر متماسك ينقل العلامة التجارية للشركة ويجذب الجمهور المطلوب. ويتقاضون ما يصل إلى 145 دولاراً في الساعة.

وفي جميع الحالات، تشهد عمليات التوظيف الحر أو عبر ما يعرف بنظام "Freelancers" طلباً متزايداً مهما كان المشهد الاقتصادي الأكبر، ففي الأوقات التي تخفض فيها الشركات التكاليف، فإن هذه النوعية من الوظائف تنتعش لضمان استمرار الشركة، كما أنها تعمل أيضاً في الأوقات التي يحدث فيها النمو بسرعة كبيرة. لأنه في الأوقات التي يحدث فيها النمو بسرعة كبيرة، تحتاج إلى جذب المواهب، وفقاً لما ذكرته ليلاني. (العربية) 
 
المصدر: العربية

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