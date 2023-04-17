أمر بحل قوات الدعم السريع.. اليكم اخر تطورات الاحداث الدموية في السودان





وأشارت الخارجية إلى أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "أصدر قرارا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس"، مبينة أن "الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالقوات المسلحة".

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وأعربت الوزارة عن تقديرها لـ"الجهود العربية والأفريقية والدولية الرامية للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد"، مشددة على أن "ما يحدث شأن داخلي وينبغي أن يترك للسودانيين إنجاز التسوية المطلوبة بعيدا عن التدخل الدولي".



وأضافت: "الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع مقار ومنسوبي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم". قالت وزارة الخارجية السودانية إن الأحداث المؤسفة التي بدأت السبت الماضي نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع، مشددة على أن ما يحدث شأن داخلي.وأشارت الخارجية إلى أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "أصدر قرارا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس"، مبينة أن "الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالقوات المسلحة".وأعربت الوزارة عن تقديرها لـ"الجهود العربية والأفريقية والدولية الرامية للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد"، مشددة على أن "ما يحدث شأن داخلي وينبغي أن يترك للسودانيين إنجاز التسوية المطلوبة بعيدا عن التدخل الدولي".وأضافت: "الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع مقار ومنسوبي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم".

ما زالت أجواء التوتر تسيطر على السودان وسط الإشتباكات العنيفة المستمرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" التي تمّ وصفها بـ"المتمرّدة".