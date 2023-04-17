أمر بحل قوات الدعم السريع.. اليكم اخر تطورات الاحداث الدموية في السودان

قالت وزارة الخارجية السودانية إن الأحداث المؤسفة التي بدأت السبت الماضي نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع، مشددة على أن ما يحدث شأن داخلي.
وأشارت الخارجية إلى أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "أصدر قرارا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس"، مبينة أن "الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالقوات المسلحة".
وأعربت الوزارة عن تقديرها لـ"الجهود العربية والأفريقية والدولية الرامية للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد"، مشددة على أن "ما يحدث شأن داخلي وينبغي أن يترك للسودانيين إنجاز التسوية المطلوبة بعيدا عن التدخل الدولي".
وأضافت: "الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع مقار ومنسوبي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم".
ما زالت أجواء التوتر تسيطر على السودان وسط الإشتباكات العنيفة المستمرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" التي تمّ وصفها بـ"المتمرّدة".
من جهته، أكدت قيادة قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك، داعية إلى عدم الاستجابة لأوامر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وقالت القيادة في بيان موجه إلى الشعب السوداني: "تؤكد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك في يوم السبت الماضي وتطمئن اسرهم بأن ابنائهم المأسورين سيجدون المعاملة الطيبة وتقديم كل المساعدات الطبية للمصابين منهم وفقا لمبادئنا السمحة والتزامنا بالقانون الدولي والإنساني".
ووجهت القيادة دعوة إلى "جميع شرفاء القوات المسلحة إلى عدم الاستجابة لأوامر شلة البرهان التي رهنت مصير القوات المسلحة إلى رغبات مجموعات علي كرتي واسامة عبد الله ومن شايعهم ممن يسعون إلى إعادة نظامهم البائد إلى السلطة حتى وإن كان الثمن دماء واشلاء السودانيين". (روسيا اليوم)