هل فشلت واشنطن في خنق بكين اقتصادياً؟

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كتبت "سكاي نيوز": لا تخفى محاولات الولايات المتحدة الأميركية لخنق الصين اقتصادياً، في سياق الحرب التجارية بين البلدين، ومع ما يمثله صعود بكين كمُهدد رئيسي لمكانة ونفوذ واشنطن عالمياً.عبرت عن ذلك بشكل واضح استراتيجية الأمن القومي الأميركي، والتي صنفت المارد الصيني باعتباره "التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية" للولايات المتحدة.على الجانب الآخر، وبينما ندد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أكثر من مناسبة، بما عدّه "حملة غربية بقيادة الولايات المتحدة لتطويق واحتواء الصين"، فإن الصين تسلك مسارات متزامنة في مواجهة تلك المحاولات الأميركية، متسلحة بالزخم الواسع لعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مجموعة من حلفاء واشنطن، وكذلك بصعوبات "فك الارتباط"، ومع تغلغل الصين اقتصادياً في عديد من مناطق نفوذ واشنطن التقليدية.وفي هذا السياق، بعثت الزيارات الأوروبية المُتكررة إلى الصين -آخرها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وما أثارته تصريحاته بعدها من لغط واسع بشأن العلاقات الأوروبية الأميركية- بعددٍ من الرسائل على الصعيد الاقتصادي؛ أهمها أن القارة العجوز ليس بمقدورها الفكاك من علاقاتها التجارية مع الصين بسهولة، وأن عديداً من الدول الأوروبية يحتفظ بوجهة نظر خاصة فيما يخص العلاقة مع الصين، ليست بالضرورة تتفق في مجملها مع الولايات المتحدة.واشنطن لن تستطيع عزل أوروبا عن الصينيقول خبير الشؤون الآسيوية، الدكتور جلال رحيم، في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة تستعمل أوروبا وتحاول الزج بها في التنافس الاستراتيجي بين قوة عالمية على أرض الواقع وقوة صاعدة تحاول ليس فقط منافسة واشنطن وإنما إزاحتها عن قيادة العالم.الصين تتعهد باتخاذ إجراءات "قوية" بسبب تايوانورغم هذا الضغط الأميركي على أوروبا، يعتقد رحيم بأن "واشنطن لن تستطيع عزل أوروبا عن الصين من الناحية الاقتصادية، بالنظر إلى المصالح الاقتصادية والتجارية الكبيرة جداً بالنسبة لأوروبا مع الصين".ويستشهد خبير الشؤون الآسيوية في هذا السياق، بالزيارات الأوروبية المتتالية إلى الصين، والتي يسعى من خلالها المسؤولون الأوروبيون إلى محاولة إقناع الصين بأن الأوربيين يتعاملون مع الولايات المتحدة على المستوى السياسي والعسكري في الناتو وغير ذلك، لكن هذا الارتباط والتحالف "لا يجب أن ينفي أو يناقض مصالحهم الاقتصادية والتجارية مع الصين".ويتابع: "هذا ما سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً لتأكيده خلال زيارته التي أطلق خلالها مجموعة من التصريحات النارية، لا سيما فيما يخص الاستقلال الاستراتيجي الذاتي عن الهيمنة الأميركية (..)".ويشير رحيم إلى أن "الولايات المتحدة لها نفوذ سياسي ومعنوى وعسكري كبير في أوروبا، لكن بالنسبة للمصالح الاقتصادية والتجارية مع الصين من الصعب التأثير عليها (..) نرى تنافساً على سبيل المثال بين الشركات الفرنسية والألمانية والإيطالية على الاستثمارات في الصين (..) الرئيس ماكرون اصطحب معه عدد من رجال الأعمال في زيارته الأخيرة للصين على سبيل المثال، وقد ذهب من أجل خدمة المصالح الفرنسية والترويج وفتح مجال للاستثمار".ومن بين أبرز الإجراءات الصينية الأخيرة، التي تهدف بكين من خلالها ربط أسواقها بالنظام المالي العالمي، موافقة السلطات المالية على برنامج "سواب كونيكت" لتبادل سندات الدين بالعملة الصينية، وذلك بقيمة تصل إلى خمسة تريلوينات دولار، وبما يوفر أدوات استثمارية للمنكشفين على سندات الديون باليوان للتحوط من تغيرات أسعار الفائدة، طبقاً لتقرير نشرته فاينانشال تايمز.يتزامن ذلك أيضاً في وقتٍ تلعب فيه الصين دوراً واسعاً في التشجيع على التخلي عن هيمنة الدولار على المعاملات الدولية، سواء من خلال اتفاقات التبادل بالعملات الوطنية بينها وبين بعض الدول، وكذلك دعمها إطلاق عملة بديلة ضمن تحالف البريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.تفوق صيني في حديقة أميركا الخلفيةوفي السياق، جاءت زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الصين أخيراً كذلك لتؤكد تلك المسارات الصينية في مواجهة محاولات تطويقها، ولتشير بوضوح إلى النشاط الاقتصادي الصيني الواسع في مناطق شكلت في وقت سابق محور نفوذ أميركي ثابت وقوي، قبل منازعة بكين لهذا الحضور.ولفت عطيف إلى أن "أميركا اللاتينية التي توصف بكونها الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأميركية، تشهد تنافساً قوياً بين القوى الكبرى، خاصة بين واشنطن وبكين، في ضوء ما تزخر به من مزايا، ومع وجود دول صاعدة اقتصادياً كالبرازيل المكسيك". وسعت الولايات المتحدة الأميركية لإثناء حديثتها الخلفية عن بكين، إلا أن النفوذ الصيني وجد موطئ قدم كبير وواسع هناك ضمن مجموعة من المحاور التي تمكن بكين من فرض نفوذها فيها حول العالم مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية، وبما يدحض المحاولات الأميركية لعزل الصين.