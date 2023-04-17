ثروة الملك تشارلز الثالث أكثر من والدته الملكة الراحلة إليزابيث.. كم بلغت؟!

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن ثروة ملك بريطانيا تشارلز الثالث تفوق الـ700 مليون دولار، مما يجعله أكثر ثراء من والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ولفتت الصحيفة الى أن ثروة الملكة الراحلة كانت تبلغ 370 مليون جنيه إسترليني (458,759,300 مليون دولار أميركي)، أما ابنها الذي سيتوج ملكاً في 6 أيار المقبل، فتبلغ ثروته 600 مليون جنيه إسترليني (744,051,000 مليون دولار أميركي).

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وبحسب الصحيفة فإن ثروة الملك لم تأت فقط من الميراث، الذي حصل عليه من والدته الملكة الراحلة، بل بفضل الإدارة الناجحة لأعمال دوقية كورنوال التي كان يديرها.

ووصف أحد مساعدي تشارلز السابقين كيف أعاد الملك بناء ثورته بعناية بعد تسوية طلاقه بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني من ديانا، أميرة ويلز في منتصف التسعينيات.



وقال عن الفترة التي أعقبت انفصاله عن ديانا: "لقد أصبح حكيما في سحب بعض الأموال من دوقية كورنوال بعد مسح رأس المال". (روسيا اليوم)