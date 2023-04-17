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عربي-دولي
كلامٌ جديد من السعودية بشأن موعد عيد الفطر.. في أي يومٍ سيُصادف؟
Lebanon 24
17-04-2023
|
11:45
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أوضحت الجمعية الفلكية السعودية في جدة أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الجمعة المقبل غرة شهر شوال.
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس "يوم التحري" 29 رمضان 1444 هجري الموافق 20 نيسان 2023 عند الساعة 07:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي .
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من جهته، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.
وأضاف ماجد أبو زاهرة: "ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساء وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 04 درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" 05 درجات وإضاءته 0.2 % وسيغرب عند الساعة 07:06 مساء بعد 24 دقيقة من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال، فلكيا (حسابياً)".
وأكمل أبو زاهرة: "أما رؤية القمر بالعين المجردة أو أجهزة الرصد "غير ممكنة" (باستثناء كاميرا سي سي دي) وذلك بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ووجوده في وهج ضوء شمس الغروب ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق"، لافتا إلى أنه سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة "المحاق" وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحققا في اليوم التالي.
وأردف رئيس الجمعية الفلكية بجدة: "ففي يوم الجمعة 21 أبريل 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:43 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 16 درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" 17 درجة وإضاءته 2.4 % وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 08:05 مساء بعد ساعة و22 دقيقة من غروب الشمس".
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