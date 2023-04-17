Advertisement

عربي-دولي

3 عقود صعبة.. هذه قصّة "لعنة الأزمات" التي تلاحق السودان

Lebanon 24
17-04-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1058129-638173554484322397.jpeg
Doc-P-1058129-638173554484322397.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
السودان الذي وصف بإنه سلة الغذاء العربي وثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، كان ولا يزال غارقا في الأزمات الاقتصادية منذ 3 عقود، لكن ما أسباب ذلك؟

الحكاية بدأت منذ العام 1988 عندما تعرض السودان لأول عقوبة أميركية بسبب تخلفه عن سداد ديون مترتبة عليه، تبعها العقوبات الأكثر إيلاما في صيف عام 1993 عندما تفاجأ السودانيون بقرار أميركي بوضع بلادهم على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بتهمة أن نظام الرئيس عمر البشير يوفر ملاذاً للتنظيمات الإرهابية بعد استضافة الخرطوم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
Advertisement

وفعلياً، فقد جاءت بعد ذلك سلسلة متتالية من العقوبات الأميركية التي تم بموجبها تجميد الأصول المالية للسودان، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية لها، وأجبرت الشركات والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان بشكل نهائي.

وبقي السودان يرزح تحت وطأة العقوبات والحصار الاقتصادي لأكثر من 27 عاما، شهد خلالها سلسلة من الأحداث السياسية والحروب العسكرية التي انتهت بتقسم البلاد عام 2011 ليفقد السودان بذلك 75 في المئة من ثروته النفطية التي تعادل 95 في المئة من إيرادات الدولة، كما فقد عشرين بالمئة من مساحة أرضه الخصبة إلى جانب نحو 11 مليون رأس ماشية

الأزمات لم تنته عند ذلك، فبعد عام على تقسيم البلاد، انكمش الاقتصاد بنسبة 17 في المئة، قبل أن يعود للنمو في الفترة ما بين عامي 2013 و2017 بنسبة تراوحت بين واحد في المئة و4.9 في المئة. أما في العام 2018 فعاد الانكماش من جديد يضرب بلاد النيلين مما تسبب في ديسمبر من نفس العام بموجة مظاهرات عنيفة انتهت بانهيار حكم عمر البشير الذي تم اعتقاله في نيسان من العام 2019.

السودانيون استبشروا خيرا بسقوط نظام البشير، حيث نجح السودان في الخروج من عزلته الدولية، وحصل على وعود بمساعدات وبإسقاط ديونه التي تتجاوز 189 في المئة من ناتجه المحلي، إلا أن الاضطرابات السياسية في تشرين الأول من العام 2021 أعادت البلاد إلى المربع صفر ودفعت بالبنك الدولي نحو تعليق مساعدات بنحو 500 مليون دولار كانت مخصصة لدعم ميزانية السودان، كجزء من تعهد بمنح قدرها ملياري دولار، كما أوقف صندوق النقد الدلي تمويلًا بنحو 150 مليون دولار، بعد أن وافق في يونيو 2021 على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار، وعلقت واشنطن مساعدات بقرابة 700 مليون دولار

ونتيجة لذلك فقد الجنيه توازنه وتعرض لانهيار غير مسبوق ليصل بذلك الدولار إلى 447 جنيها مقابل 48 جنيها في العام 2018، وارتفع التضخم إلى مستوى تاريخي عند 190بالمئة قبل أن يعود إلى 63 بالمئة الشهر الماضي، كما وصلت البطالة إلى حدود العشرين في المئة ووقع نصف سكان البلاد في دائرة الفقر، رغم أن السودان ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، وتبلغ صادراته من المعدن الأصفر نحو ملياري دولار سنويا.

ورغم أن السودان وصف بإنه سلة الغذاء العربي، غير أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن في حزيران 2022 أن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بسبب عوامل منها الأزمات الاقتصادية والسياسية والظروف المناخية والصراعات. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-04-17
17:48 | 2023-04-17
17:23 | 2023-04-17
16:59 | 2023-04-17
16:58 | 2023-04-17
16:55 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website