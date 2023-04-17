دولة تستعدّ لإجراء أكبر مناورة عسكرية منذ 25 عاماً.. من هي؟

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وقالت القوات المسلّحة السويدية معلنة عن التدريبات التي من المقرر أن تستمر حتى 11 أيار المقبل، إن "التدريبات تجري جواً وبراً وبحراً في أجزاء كبيرة من البلاد".وستتركز المناورات في جنوب السويد وشمالها وجزيرة غوتلاند ذات الأهمية الاستراتيجية، وهي تسلط الضوء على جهود السويد المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وتشارك في المناورات الولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا وبولندا والنروج وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا والدنمارك والنمسا وألمانيا وفرنسا.وبعد قرنين من الحياد، قدمت السويد وجارتها فنلندا طلبي انضمام إلى الناتو في أيار 2022. لكن بينما تمكنت فنلندا من أن تصبح العضو الحادي والثلاثين في الناتو في نيسان، لا تزال محاولة السويد تواجه معارضة.وفي الواقع، يجب أن يصادق كل أعضاء الحلف على طلبات العضوية الجديدة، إلا أن السويد ما زالت تواجه معارضة من تركيا وهنغاريا.وتقيم الدولة الاسكندنافية علاقات وثيقة مع حلف شمال الأطلسي منذ انضمامها إلى برنامج الشراكة من أجل السلام في التسعينيات، لكن بما أنّها ليست عضواً فهي غير مشمولة بالضمانات الأمنية المنصوص عليها في المادة الخامسة لميثاق الحلف المتعلقة بالدفاع الجماعي.