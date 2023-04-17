Advertisement

عربي-دولي

دولة تستعدّ لإجراء أكبر مناورة عسكرية منذ 25 عاماً.. من هي؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1058137-638173569189242858.jpg
Doc-P-1058137-638173569189242858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت السويد الإثنين أكبر مناوراتها العسكرية منذ أكثر من ربع قرن بمشاركة 26 ألف عسكري من 14 دولة، فيما لا تزال محاولتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) معطّلة.

وقالت القوات المسلّحة السويدية معلنة عن التدريبات التي من المقرر أن تستمر حتى 11 أيار المقبل، إن "التدريبات تجري جواً وبراً وبحراً في أجزاء كبيرة من البلاد".
Advertisement

وستتركز المناورات في جنوب السويد وشمالها وجزيرة غوتلاند ذات الأهمية الاستراتيجية، وهي تسلط الضوء على جهود السويد المستمرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتشارك في المناورات الولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا وبولندا والنروج وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا والدنمارك والنمسا وألمانيا وفرنسا.

وبعد قرنين من الحياد، قدمت السويد وجارتها فنلندا طلبي انضمام إلى الناتو في أيار 2022. لكن بينما تمكنت فنلندا من أن تصبح العضو الحادي والثلاثين في الناتو في نيسان، لا تزال محاولة السويد تواجه معارضة.

وفي الواقع، يجب أن يصادق كل أعضاء الحلف على طلبات العضوية الجديدة، إلا أن السويد ما زالت تواجه معارضة من تركيا وهنغاريا.

وتقيم الدولة الاسكندنافية علاقات وثيقة مع حلف شمال الأطلسي منذ انضمامها إلى برنامج الشراكة من أجل السلام في التسعينيات، لكن بما أنّها ليست عضواً فهي غير مشمولة بالضمانات الأمنية المنصوص عليها في المادة الخامسة لميثاق الحلف المتعلقة بالدفاع الجماعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-04-17
17:48 | 2023-04-17
17:23 | 2023-04-17
16:59 | 2023-04-17
16:58 | 2023-04-17
16:55 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website