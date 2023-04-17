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عربي-دولي

كيف علّق الممثل الخاص لبوتين على تسريب وثائق البنتاغون؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 13:00
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أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة، سيرغي إيفانوف، عن شكوكه في تسريب وثائق البنتاغون، لأنه حدث في وسائل الإعلام، مؤكدا أنه "لم ير أي شيء سريا" في المواد المسربة.
 
وفي مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية، قال: "لا أرى أي شيء سريا في المواد"، مضيفاً: "كان التسريب من وسائل الإعلام، مما تسبب في شكوك. أولا، طريقة التسريب، والأهم من ذلك، الحجم الكامل للمواد، مما رأيته، لم أر حقا أي شيء سريا هناك".
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ويقوم البنتاغون، حاليا بالتحقيق في التسريب لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لتقويتها.
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