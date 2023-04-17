متى ستردّ سوريا على الإعتداءات الإسرائيلية التي تطالها؟ وزيرٌ خارجيتها يجيب

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وقال المقداد، في مقابلة مع قناة "الجزائر الدولية"، إنّ "إسرائيل معروفة بارتكابها للجرائم الكثيرة ولا يمكن الحديث عن التحديات التي يواجهها الشعب السوري والاعتداءات بمعزل عمّا يتم الآن على الساحة الفلسطينية".وأضاف: "دعمنا للشعب الفلسطيني هو رد على الهجمات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل تعرف وتعي أنّ الرد السوري على مثل هذه الاعتداءات وبشكل معلن قادم لا محالة، والردّ سيأتي في الوقت الذي يخدم دمشق".