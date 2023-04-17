مسؤول إيراني: طهران تستورد البنزين بـ150 دولاراً أغلى من السعر العالمي

Advertisement

وبشأن العملة المخصصة لاستيراد البنزين، قال خاني لموقع "تجارت نيوز" الإيراني، إنّه "يبدو أنه سيتم مبادلة زيت الوقود باستيراد البنزين"، موضحاً أنّه "يتم دفع جزءاً منها نقداً أيضاً".وكشف خاني عن التكلفة الباهظة لاستيراد البنزين إلى إيران، قائلاً: "إنّ التقديرات تشير إلى أن إيران تنفق 150 دولاراً أكثر من السعر العالمي للبنزين لكل طن من البنزين المستورد".وكانت وکالة "رويترز" كشفت قبل أيام عن 3 مصادر صناعية وبيانات صادرات، أنّ روسيا بدأت تصدير الوقود إلى إيران عن طريق السكك الحديدية هذا العام للمرة الأولى بعد أن تجنب المشترون التقليديون التجارة مع موسكو.