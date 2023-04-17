رسمياً.. دعوة من إيران إلى الملك سلمان لزيارتها

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وقال كنعاني في مؤتمر صحافي إنّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أرسل دعوة إلى العاهل السعودي، رداً على دعوة وصلته من الرياض.وبشأن تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، قال إنّ "إيران دولة ذات قدرات عديدة وبسبب دورها الحاسم الذي لا يمكن إنكاره، لطالما لعبت دوراً مؤثراً في التطورات الإقليمية والدولية".وتابع: "لحسن الحظ تغيرت الظروف الدولية ونشهد تغييرات في ميزان القوى في العالم، فلم تعد هناك قضية تسمى عالم أحادي القطب، وأميركا لم تعُد قوة عظمى".وأشار كنعاني إلى أنّ "الحكومة الإيرانية حاولت الاستفادة من الفرص لتحقيق المصالح الوطنية ومصالح الشعب الإيراني".وتابع: "أكدنا مراراً أننا لن نقتصر على منطقة أو محور معين في علاقاتنا الخارجية، وسنواصل جهودنا في مسار تطوير العلاقات مع كل الدول الراغبة في إقامة علاقات ودية معنا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".