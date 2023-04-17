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ولي عهد الكويت يحل مجلس الأمة 2020 ويدعو لانتخابات عامة

Lebanon 24
17-04-2023 | 13:10
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أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، حل مجلس الأمة 2020 حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة.
 
وقال ولي العهد الكويتي: "ترتيباً على كل ما تقدم واحتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
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وقضت المحكمة الدستورية الكويتية في آذار الماضي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي جرت في 29 أيلول 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس وعودة مجلس 2020.
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