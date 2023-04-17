"نكسة مدمرة" في السودان.. غريفيث قلق

إعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث أن اندلاع القتال في السودان نكسة مدمرة لشعب السودان.





وقال غريفيث إنه حتى "قبل اندلاع أعمال العنف، كانت الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق"، مضيفاً أن ثلث السكان في السودان، وهو 16 مليون شخص، في حاجة إلى مساعدة إنسانية.

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واستطرد "أشعر بالقلق العميق من الوفيات والإصابات المتصاعدة، والتي ستزداد فقط مع القتال في المناطق الحضرية".

كما أعرب عن قلقه حيال التقارير التي تتحدث عن تعرض المستشفيات والبنية التحتية للمياه والكهرباء للهجوم.

وأورد أن الاشتباكات تمنع الناس، خاصة في المدن، من الوصول إلى الغذاء والمياه والتعليم والوقود وغيرها من الخدمات الهامة لعائلاتهم.

واشار الى أن هذا القتال المتجدد يزيد من تفاقم ما كان بالفعل وضعًا هشًا، "مما يجبر وكالات الأمم المتحدة وشركائنا الإنسانيين على إغلاق العديد من برامجنا".