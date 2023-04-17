حريق كبيرٌ داخل مستودع في طرابلس.. وفرق الإطفاء تطوّق النيران

اندلعَ حريقٌ كبير، مساء اليوم، داخل مستودعٍ في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.



Advertisement وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وباشرت بعملية الإطفاء، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب الحريق. وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وباشرت بعملية الإطفاء، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب الحريق.