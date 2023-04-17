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عربي-دولي

حريق كبيرٌ داخل مستودع في طرابلس.. وفرق الإطفاء تطوّق النيران

Lebanon 24
17-04-2023 | 16:15
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اندلعَ حريقٌ كبير، مساء اليوم، داخل مستودعٍ في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وباشرت بعملية الإطفاء، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب الحريق.

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