تونس.. الشرطة تعتقل زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي

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اعتقلت الشرطة التونسية، الإثنين، زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي في خطوة تمثل تصعيداً لحملة استهدفت بالفعل العديد من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".ودهمت الشرطة منزل الغنوشي مساء اليوم وفتشته قبل أن تقتاده إلى ما وصفه حزب النهضة بأنها "وجهة مجهولة".وقال مسؤول أمني كبير لـ"رويترز" إن الغنوشي أُحضر للاستجواب وتم تفتيش منزله بناء على أوامر من النيابة العامة عقب "تصريحات تحريضية".وأضاف المسؤول أنه سيبقى على ذمة التحقيقات لحين اتخاذ النيابة العامة القرار بشأنه.