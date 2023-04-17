إيران تحدّد موعد فتح السفارات مع السعودية

توقّع المدير العام لشؤون الخليج في الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي إعادة فتح سفارتَي إيران والسعودية الشهر المقبل، مع اقتراب موعد أداء فريضة الحج، وجدّد التأكيد على أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبِلَ دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة، وأنه دعا بدوره الملك سلمان لزيارة طهران، نافياً أن تكون بلاده تلقت دعوة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الرياض الشهر المقبل.

Advertisement

وقال عنايتي، الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الكويت، في حوار مع وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء (إرنا)، إنه "من المقرر إعادة فتح سفارتَي البلدين في غضون شهرين من التوصل إلى الاتفاق الإيراني - السعودي"، مشيراً إلى أنه "نظراً لقرب موعد أداء فرضية الحج، نعمل على إعادة فتح السفارة في السعودية في 9 أيار المقبل".

وأشار إلى أن "وزيرَي خارجية البلدين سيجتمعان مجدداً"، وكانت إيران والسعودية قد اتفقتا، برعاية صينية، في 10 مارس الماضي على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات، خلال 60 يوماً".



