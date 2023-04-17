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عربي-دولي

المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لا نستطيع العمل في السودان طالما القتال مستمرّ

Lebanon 24
17-04-2023 | 17:48
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أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنه "من المهم أن تستخدم الدول المؤثرة نفوذها لتهدئة الوضع في السودان"، قائلاً: "لا نستطيع العمل في السودان أو إرسال موظفينا طالما القتال مستمر".
وأضاف: "نحن بحاجة لضمانات بشأن سلامة العمال الأممين وعملهم".
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