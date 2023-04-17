المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لا نستطيع العمل في السودان طالما القتال مستمرّ

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنه "من المهم أن تستخدم الدول المؤثرة نفوذها لتهدئة الوضع في السودان"، قائلاً: "لا نستطيع العمل في السودان أو إرسال موظفينا طالما القتال مستمر".

وأضاف: "نحن بحاجة لضمانات بشأن سلامة العمال الأممين وعملهم".