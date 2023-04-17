السيسي: قواتنا لم تكن موجودة في السودان لصالح طرف على حساب آخر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: ليس من مصلحة السودان أن يكون هناك اقتتال داخلي، مشيراً إلى أن "ما يحدث في السودان شأن داخلي ولا ينبغي التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج".

وأضاف: "نحرص على عدم تصعيد الموقف في السودان ونؤكد ضرورة ضمان أمن قواتنا".

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وتابع: "قواتنا لم تكن موجودة في السودان لصالح طرف على حساب آخر"، مؤكداً أن "مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ويجب إجراء مفاوضات فى السودان لإنهاء الأزمة".

وأردف بالقول: "السياسة المصرية تتسم بالتوازن ومستعدون للمساهمة في استعادة استقرار السودان".

وقال: "نتمنى أن نستعيد القوات المصرية في السودان في أقرب وقت"، مؤكداً أنها "كانت في مهمّة تدريب وليس لدعم أي طرف".