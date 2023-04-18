بينهم 3 رؤساء عرب.. هؤلاء هنأوا الأسد بعيد الجلاء

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تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية تقدموا بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من الاستقرار والتقدم بمناسبة الذكرى77 لعيد الجلاء.وتلقى الأسد برقيات تهنئة من كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وكيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية ومن قداسة البابا فرنسيس ومن أونغ هيلانغ رئيس مجلس إدارة الدولة في جمهورية اتحاد ميانمار.كما تلقى الأسد برقيات من كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، ومن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا.وأكد الرؤساء في برقيات التهنئة دعمهم لجهود الحكومة السورية في الدفاع عن سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها، والحرص على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدانهم وبين سوريا في مختلف المجالات.(روسيا اليوم)