رغم قيود الاحتلال وحواجزه.. أكثر من ربع مليون فلسطيني أحيوا ليلة القدر في الأقصى (صور)





جاء ذلك وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وقالت الأوقاف إن نحو "280 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك".

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وتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ومن داخل الخط الأخضر على مدينة القدس، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى. وسط تشديدات أمنية إسرائيلية، أحيا أكثر من ربع مليون مصل فلسطيني، مساء أمس الاثنين، ليلة الـ27 من شهر رمضان (ليلة القدر) في المسجد الأقصى.جاء ذلك وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وقالت الأوقاف إن نحو "280 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك".وتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ومن داخل الخط الأخضر على مدينة القدس، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى.

وقال شهود عيان إن معبر قلنديا شمالي القدس شهد أزمة خانقة على خلفية تشديدات القوات الإسرائيلية على الأهالي الوافدين إلى المدينة من الضفة الغربية.



وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول المئات.



وقبيل رمضان، أصدرت إسرائيل قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.



وبموجب القرار تسمح السلطات الإسرائيلية، للنساء بكافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاما، والرجال فوق 55 عاما، بالوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاما.



ولا تشمل الإجراءات الجديدة، سكان قطاع غزة، حيث تحظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصولهم للقدس، إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.(الجزيرة)



