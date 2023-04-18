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عربي-دولي

روسيا تُحبط محاولة تسلل إلى أراضيها.. ودولة عربية تعرض الوساطة بين موسكو وكييف

Lebanon 24
18-04-2023 | 02:00
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أعلنت روسيا أمس الاثنين عن أهداف المناورات المشتركة الجارية مع الصين في المحيط الهادئ، وأعلنت عن إحباط محاولة تسلّل أوكرانية إلى أراضيها، في حين عرض العراق استعداده الوساطة بين موسكو وكييف للدفع نحو الحوار والسلام.
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وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناورات الروسية "العالية المستوى" في المحيط الهادئ، قائلا خلال لقاء بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "تمت المرحلة الأولى من هذه التدريبات على مستوى عال جدا".

وشارك في هذه التدريبات التي أُعلنت الأسبوع الماضي وتزامنت مع زيارة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو لروسيا، أكثر من 25 ألف عسكري و167 سفينة بما فيها 12 غواصة، بالإضافة إلى 89 طائرة ومروحية، كما أوضح شويغو خلال الاجتماع.


وتشمل المرحلة الثانية الجارية حاليا مناورات تهدف إلى التحقق من الغواصات الإستراتيجية، وقدرتها على استخدام أسلحة خصوصا للدفاع المضاد للطائرات، في بحر أوخوتسك الواقع بين روسيا واليابان في المحيط الهادي، وفق الوزير.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستبدأ اليوم الثلاثاء، وستشمل تدريبات على إطلاق صواريخ تهدف إلى تدمير غواصات وسفن معادية وإطلاق نيران المدفعية ضد أهداف جوية وبحرية، بحسب المصدر نفسه.

محاولة تسلل
في سياق متصل، أكّدت روسيا أمس الاثنين أنّها أحبطت محاولة تسلّل أوكرانية إلى أراضيها عبر منطقة بريانسك الحدودية، وذلك بعد 10 أيام من إعلانها عن حادثة مماثلة.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام إنّ "المتسلّل انفجر عند خط دفاعي ملغّم أنشأته القوات المسلّحة الروسية لمنع التسلّل إلى الأراضي الروسية، وضمان سلامة سكّان المناطق الحدودية". واستنكر "المحاولة غير الشرعية" من أوكرانيا "لاختراق" الحدود الروسية.

وساطة عراقية
في شأن متصل، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقباله نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا في بغداد أمس الاثنين، استعداد بلاده للتوسّط لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مع كوليبا إن "هذه الزيارة مهمة لمستقبل العلاقة بين العراق وأوكرانيا، وأيضًا للدور العراقي المستقبلي في مساعدة أوكرانيا وروسيا".

وأوضح حسين أن بلاده مستعدّة "لمساعدة الطرفين على الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار، وثانيا بدء المباحثات"، وذلك في إطار مجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية التي يشارك العراق فيها منذ عام. (الجزيرة)

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