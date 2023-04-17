القوات المسلحة السودانية: تمّت السيطرة على الموقف في المرحلة الحالية

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قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أنه تمت السيطرة على الموقف في البلاد في المرحلة الحالية.وأشار في بيان عير التلفزيون الرسمي إلى أن مناوشات اليوم كانت محدودة جدا.وأكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أن قادة الدعم السريع قاموا بتحركات مريبة.وتابع: "نجحت قوات المرحلة الأولي في إمتصاص الصدمة وتأمين الموقف والظروف مهيئة للإنتقال إلى المرحلة التالية بقوات جديدة"، مضيفا أن "المعلومات المطلوبة اللازمة تكاملت للإنطلاق لتطوير الموقف".وأوضح أن "مناوشات اليوم كانت محدودة جداً و انحصرت في تأمين محيط منطقة القيادة العامة ومحيط المطار".وأكد أن "إستسلم عدد كبير من أفراد المليشيا المتمرده وسلموا أنفسهم للمناطق والفرق داخل وخارج العاصمة".وتابع: "نجحت عناصر من القوات الخاصة في السيطرة علي معسكر الشهيد حمودة بأمدرمان التابع للمليشيا المتمردة".وأكد سيتسع نطاق عمليات التأمين مما يتطلب من مواطنينا إلتزام الحيطه والحذر وتقييد التحركات.