الصراع المسلح في السودان.. الى أين يتجه؟

يتبادل رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الاتهامات ببدء القتال، ويزعم كلاهما السيطرة على مواقع رئيسية في العاصمة ومدن أخرى، إلا أنه يتعذّر التحقّق من ذلك بشكل مستقل ومؤكد، ولكن كيف بدأ الخلاف بينهما بعدما كانا حليفين أطاحا في نيسان 2019 بحكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي دام 30 عاماً؟



Advertisement في تشرين الأول 2021، نفّذ البرهان وحميدتي انقلاباً عسكرياً أطاح الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، والتي نشأت بعد سقوط البشير وفق وثيقة دستورية بين المدنيين والعسكريين لتقاسم السلطة وإدارة مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة لتحول البلاد إلى نظام ديمقراطي برلماني.



وتولّى البرهان رئاسة مجلس السيادة الجديد بعد الانقلاب، في حين كان دقلو نائباً له، في مشهد وصفه الباحث المستقل حامد خلف الله لوكالة "الصحافة الفرنسية"، بأنه لم يكن سوى "زواج مصلحة".

وتابع خلف الله: "لم يكن تحالفاً أو شراكة حقيقية، فقد تعيّن عليهما ربط مصالحهما معاً لمواجهة المدنيين كجبهة عسكرية موحدة".

وعلى الرغم من ذلك، لم يدم التفاهم بين الرجلين طويلاً؛ إذ وصف حميدتي في شباط انقلاب أكتوبر الذي شارك فيه، بأنه “خطأ، وفتح الباب أمام عودة النظام القديم”، في إشارة إلى أنصار عمر البشير من الإسلاميين.



وأتت هذه التصريحات بعد شهرين من توقيع البرهان وحميدتي على اتفاق إطاري ضمّ أطرافاً مدنية تشمل تحالف "الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، كخطوة أولى في عملية سياسية كانت تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي نتجت عن الانقلاب العسكري. ووضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية من دون أي جداول زمنية، ما دفع منتقديه إلى وصفه بأنه "غامض". وتعهّد المسؤولان العسكريان في الاتفاق الإطاري بالخروج من السياسة والعودة إلى ثكناتهم بمجرد تكوين حكومة مدنية، إلا أن الاتفاق السياسي اصطدم بعقبة ساهمت في توسيع الشقاق بين البرهان ودقلو، وهي مسألة الإصلاح العسكري ودمج قوات "الدعم السريع" في الجيش النظامي.



ورأت المحللة خلود خير مؤسسة مركز "كونفلونس ادفايزوري" للاستشارات في الخرطوم، أن هذا الاتفاق الإطاري زاد من التوتر بين البرهان وحميدتي، مشيرة إلى أنه دفع الأخير إلى منصب مساوٍ للبرهان، بعد أن كان نائبه.

بدوره، قال مسؤول منطقة القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية آلان بوزويل لوكالة "الصحافة الفرنسية"، إن دقلو رأى في الاتفاق الإطاري فرصة ليكون أكثر استقلالية عن الجيش، ويحقّق طموحاته السياسية الواسعة التي تتجاوز الاستجابة لسلسلة الأوامر العسكرية المعتادة.

وتابعت خير إن "هذا التحول في السلطة هو سبب انتهاء المحادثات حول إصلاحات قطاع الأمن ودمج قوات (الدعم السريع)، إلى نزاع مسلح بدلاً من نقاش ساخن حول الطاولة".



ولفت بوزويل الى أن "قوات (الدعم السريع) استمرت في النمو منذ 2019، ما يجعل تخلي حميدتي عن السلطة أمراً مستبعداً إلى حد بعيد".

ورأى أن ما يحدث هو صراع وجودي على السلطة من الجانبين، في حين تستبعد خير أن "يجلسا على طاولة المفاوضات من دون أن يتكبّد أحدهما أو كلاهما خسائر فادحة".

وأضافت أنه كلما طالت المعركة في شوارع المدن، سيرتفع عدد القتلى المدنيين، وستتراكم الخسائر المادية، وسيخسران كذلك شعبيتهما؛ لأن السودانيين لن ينسوا حرب الشوارع وقتلاهم المدنيين.

وتابع: "المعسكران قويان والحرب بينهما ستكون مكلفة جداً ودامية وطويلة... وحتى إذا حقّق أيّ من الطرفين انتصاراً جزئياً في الخرطوم، ستستمر الحرب في سائر أنحاء البلاد، وهذا سيقسم السودان إلى معاقل متنافسة، مضيفاً: "نحن بالفعل نشهد أسوأ السيناريوهات، والوضع يتجه نحو أحداث أكثر مأساوية، مع تداعيات محتملة على المنطقة بأسرها"

. (الشرق الأوسط)