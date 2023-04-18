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إيطاليا تحبط عملية تهريب شحنة ضخمة من الكوكايين

Lebanon 24
18-04-2023 | 04:00
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أعلنت الشرطة الإيطالية عن إحباطها لعملية تهريب شحنة ضخمة من الكوكايين، بعدما رصدتها تطفو قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

وكشف بيان للشرطة المالية الإيطالية أن السلطات صادرت ما يقرب من طنين من المخدرات، تم رصدها طافية في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلة مراقبة روتينية، الأحد.
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وقالت الشرطة الإيطالية إن المخدرات كانت مغلقة بإحكام في 70 عبوة عائمة مقاومة للماء تضم جهازا لإرسال إشارات ضوئية، تسمح بتعقب هذه الطرود التي قالت إن قيمتها تصل إلى 440 مليون دولار.

وجاء في البيان، أن عملية المصادرة هذه، تعد من بين الأكبر في إيطاليا على الإطلاق، مضيفة أنها منعت توزيع المخدرات في البلاد، مما كان سيدر أرباحا كبيرة جدا لعصابات الاتجار بالمخدرات.

وتعتقد الشرطة الإيطالية أن سفينة شحن مارة تركت الطرود العائمة، ليتم استعادتها وإحضارها إلى الشاطئ من قبل المتاجرين.

وقالت الشرطة المالية إنها أرسلت قوارب من بلدية كاتانيا في صقلية ووفرت غطاء جوي من وحدات متعددة لضمان سلامة الضباط المشاركين في العملية، مضيفة أنها تواصل البحث في المنطقة عن أي حزم عائمة أخرى.

وفي فبراير الماضي، صادرت السلطات في نيوزيلندا أكثر من 3 أطنان من الكوكايين تطفو في المحيط، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات على الإطلاق في البلاد، وفقا لشبكة "سي ان ان".(الحرة) 
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