بعد السودان: هل سينتقل الصراع إلى دول إفريقية أخرى؟ وما علاقة بوتين؟

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مع مقتل أكثر من 50 مدنياً والعديد من العسكريين في الصراع على السلطة الذي اندلع في السودان خلال عطلة نهاية الأسبوعبين الفصائل الحاكمة المتنافسة ، لا يوجد جانب صالح في هذه المعركة.فبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "ولكن كما هو الحال مع العديد من النزاعات الأخرى في إفريقيا والشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، هناك شيء واحد نعرفه هو أن مثيري الشغب الروس ليسوا بعيدين عن الحدث. واندلع القتال في الخرطوم، وأماكن أخرى في البلاد، بسبب الاشتباكات بين اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، واللواء محمد حمدان دقلو، أو "حميدتي". وقام كل من البرهان وحميدتي بانقلاب عام 2021، واستوليا على السلطة من خلال تشكيل مجلس انتقالي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. حميدتي هو قائد قوات الدعم السريع (RSF)، وهي مجموعة شبه عسكرية تشكلت من مجموعات الجنجويد التي ساعدت في إدارة الإبادة الجماعية في دارفور تحت حكم البشير، والتي تشير التقديرات إلى أنها تسببت بمقتل مئات الآلاف من الأشخاص في غرب السودان".وتابعت الصحيفة، "ليس من المستغرب أن يتم ربط قوات الدعم السريع بمجموعة "فاغنر" الروسية التابعة لـ يفغيني بريغوجين، والتي قيل إنها ساعدت في تدريبهم وتجهيزهم. ويُعتقد أن البشير جلب "فاغنر" إلى السودان للمساعدة في دعم نظامه المتعثر في عام 2017، بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد في خلاله البشير بجعل روسيا "مفتاح إفريقيا". وكان من بين خططه إنشاء قاعدة للبحرية الروسية في البحر الأحمر في بورتسودان، وهو مشروع تدعمه "فاغنر"."وأضافت الصحيفة أنه "السودان، افريقيا منذ ذلك الحين، زودت "فاغنر" السودان بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك الشاحنات العسكرية والمركبات البرمائية وطائرتي هليكوبتر للنقل. وبعد سقوط البشير، أعادت المجموعة الاصطفاف مع البرهان وخاصة حميدتي. وتواصل المجموعة تشغيل شركة Meroe Gold التي يقال إنها تستغل مناجم السودان وتهرب كميات هائلة من الذهب خارج البلاد، ما يحرم السودان الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها. بالنسبة لبوتين، فإن هذا من شأنه أن يساعد جهود التهرب من العقوبات الغربية، مما يسمح له بتأجيج حربه غير القانونية في أوكرانيا".وبحسب الصحيفة، "الآن، قد تكون قوات الدعم السريع الغنية بالمال والمجهرة بالسلاح على وشك إحداث فوضى في منطقة شمال إفريقيا. ويرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن النظام المستقر في الخرطوم يخدم المصالح الحيوية لبلاده. وسينظر بارتياب لعملية احتجاز قوات الدعم السريع يوم السبت للقوات المصرية في السودان لإجراء تدريبات مشتركة، حتى لو أكد حميدتي عودتهم بأمان في وقت ما في المستقبل. وسيكون هناك أيضًا قلق خطير في القاهرة بشأن التأثير المحتمل لهذا الصراع على السلطة على مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، والذي يحتاج إلى دعم الخرطوم لمعالجة مخاوف مصر بشأن إمدادات المياه عبر نهر النيل".وتابعت الصحيفة، "في نهاية المطاف، هذه قضية إستراتيجية كبرى، إذا خرج الصراع عن نطاق السيطرة، فقد تشعر مصر بالحاجة إلى تأكيد نفسها بقوة أكبر، وكذلك الأمر بالنسبة لإثيوبيا. علاوة على ذلك، قد تواجه تشاد وإريتريا وجنوب السودان طوفانًا من اللاجئين، مما يزيد من صراعاتهم الداخلية، وسيمكن فراغ السلطة الجماعات المتطرفة في كل أنحاء المنطقة من الاستفادة مما يحدث. بعد كل شيء، عاش أسامة بن لادن في السودان لمدة خمس سنوات، بين عامي 1991 و1996. إن فتح مساحات شاسعة من الصحراء لابن لادن القادم هو أمر من الواضح أنه يقوض الأمن البريطاني والأميركي أيضًا".وأضافت الصحيفة، "وهكذا، فقد ساعد بوتين، عن طريق الصدفة أو عن قصد، في إطلاق موجة من العنف قد يكون لها عواقب وخيمة ليس فقط على السودان وشمال إفريقيا، ولكن على العالم أيضًا. لقد أدى غزوه الفاشل لأوكرانيا إلى تمكين مجموعة "فاغنر"، التي تستخدم هذا النفوذ لنهب الدول الأفريقية وإثارة المشاكل. إن يأسه من أجل المال منذ أن نفذ الغرب عقوبات صارمة، جعل دعم الدولة الروسية لمثل هذه الأعمال غير المشروعة ضرورة. وكل هذا سيأتي بثمن باهظ".وختمت الصحيفة، "في الواقع، قد يكون السودان أول دولة أفريقية تنهار تحت النفوذ الروسي. ففي جمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق وليبيا ومالي، عمل المرتزقة الروس على تعزيز النزاعات القائمة، ودعم الأنظمة الاستبدادية، وقمع الجهود المبذولة نحو الديمقراطية، ونهب الموارد الطبيعية، وتأمين ميزة استراتيجية لموسكو، وطرد النفوذ الغربي. لن يتم احتواء القوات التي أطلقتها جهودهم بسهولة".