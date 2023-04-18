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عربي-دولي

اشتباكات بمحيط قصر الرئاسة.. وطيران حربي بسماء الخرطوم

Lebanon 24
18-04-2023 | 03:12
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تتواصل الاشتباكات المسلحة التي اندلعت منذ أيام في السودان، وصباح اليوم الثلاثاء، استيقظت الخرطوم على يوم رابع من الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش.

وحلّق الطيران الحربي في سماء "خرطوم بحري"، مستهدفاً مقار للدعم.
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وأفادت "العربية" أن اشتباكات عنيفة اندلعت مجدداً بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة، وأكدت دوي قذائف مدفعية ثقيلة ومتوسطة ومضادات للطائرات في الخرطوم بحري.

 
ولا يزال الآلاف من المدنيين عالقين في منازلهم بالعاصمة، دون حتى مياه للشرب أو أدنى الاحتياجات اليومية من مأكل وعناية طبية، لاسيما بعد فشل الحفاظ على وقف لإطلاق النار وفتح مسارات آمنة.
إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان خروج معظم مستشفيات العاصمة ومرافقها الصحية من الخدمة.

بينما استمر الفريقان العسكريان المتحاربان في تقاذف المسؤوليات والانتصارات أيضا.


يذكر أن تلك الاشتباكات الدامية كانت انطلقت يوم السبت الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير. (العربية)
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