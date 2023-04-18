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عربي-دولي

بهدف الفوز بهاتف قبّل طفلة في فمها.. وأشعل غضب العراقيين (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2023 | 04:38
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وافق أحد الشبان العراقيين على تنفيذ تحدٍ غريب، يقضي بتقبيل فتاة ممن يصادفهن في الطريق، وذلك بهدف الفوز بموبايل حديث.

إلا أن هذا التحدي تحول إلى موجة غضب عارمة، بعد أن وثق تقبيله طفلة لا تكاد تبلغ من العمر 8 سنوات.
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فقد بدا الشاب الذي لم يعرف اسمه سعيدا بقبول الصغيرة البريئة، دون أن يعي ما يعرضها له من انتهاك بحق الطفولة.

لتنهال الانتقادات من قبل العديد من العراقيين على ما وصفوه بهذا الانتهاك الصارخ للطفولة والاستهتار التام والتحرش بالصغار.

كما دعوا إلى القبض على المتورطين بهذا الفيديو ومحاسبتهم، معتبرين أنهم انتهكوا كافة القوانين والأعراف التي تحمي الأطفال، بهدف حصد "اللايكات" على مواقع التواصل.
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
إلى ذلك، حثوا السلطات المعنية على تشديد عقوبة التحرش بالصغار.

يشار إلى أن القانون العراقي يجرم التحرش بالأطفال، ويدرج عقوبته تحت الظرف المشدد، وبالتالي يوقع أقصى العقوبات بحق مرتكبه.(العربية)

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