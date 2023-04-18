وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لأول مرة منذ عام 2011

يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء إلى دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام السورية، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً.

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ودعت وزارة الإعلام السورية الصحافيين إلى تغطية وصول وزير الخارجية السعودي المتوقع بعد الظهر إلى مطار دمشق الدولي.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، قد زار السعودية الأسبوع الماضي بناء على دعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان، لعقد مباحثات حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا. (روسيا اليوم)