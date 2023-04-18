هل فقدت مصر تأثيرها في السودان؟ خبراءٌ يجيبون

رغم الروابط التاريخيّة التي تربط مصر بجارتها السودان، إلا أنَّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يتواصل مع القاهرة بشأن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي تنذر بحرب أهلية.

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وتواصل بلينكن مع السعودية والإمارات، واجتمع بعدها مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وتحدث مع مسؤولي هذه الدول حول سبل تهدئة الأزمة السودانية الحالية، والسعي المشترك لإقناع طرفي الصراع البرهان وحميدتي بوقف الحرب، والتفاوض، وإطلاق عملية سياسية شاملة.



وأثارَ غياب الدبلوماسية المصرية في الأزمة تساؤلات وانتقادات من قبل قوى ونشطاء معارضين، خصوصاً أن جنوداً مصريين اعتقلوا من قاعدة "مروي" الجوية في بداية الاشتباكات، ونشرت قوات تابعة لحميدتي صوراً لهم وهم رهن الاعتقال.



وذكر تقرير سابقٍ لـ"عربي21" آراء مراقبين سودانيين حول غياب الدبلوماسية المصرية خلال الحرب الدائرة في الدولة ذات الحدود الأطول مع مصر، وفي هذا التقرير أورد آراء خبراء أميركيين وبريطانيين حول الموضوع ذاته.. فماذا في فحواها؟



تأثير محدود



ويعتقد المستشار السابق للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، أليكس دي وال أن "الولايات المتحدة على اتصال بالقاهرة، لكن هناك آلية تم وضعها في العام 2019 للتنسيق بشأن السودان، وهي الرباعية التي تتكون من واشنطن ولندن والرياض وأبوظبي، لذلك ما زالت هذه الآلية هي القناة الأساسية".



وأوضح الخبير البريطاني ومؤلف كتاب "السودان: الديمقراطية الناقصة" لـ"عربي21"، أن "مشكلة مصر الأساسية هي أنها بحاجة إلى أموال من الخليج، وأن للسعوديين والإماراتيين سياساتهم الخاصة تجاه أفريقيا، وإلى أن تصبح القاهرة مستقلة مالياً، سيكون تأثيرها محدوداً".



عودة آمنة للجنود المصريين وتواصل بلينكن مع السعودية والإمارات، واجتمع بعدها مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وتحدث مع مسؤولي هذه الدول حول سبل تهدئة الأزمة السودانية الحالية، والسعي المشترك لإقناع طرفي الصراع البرهان وحميدتي بوقف الحرب، والتفاوض، وإطلاق عملية سياسية شاملة.وأثارَ غياب الدبلوماسية المصرية في الأزمة تساؤلات وانتقادات من قبل قوى ونشطاء معارضين، خصوصاً أن جنوداً مصريين اعتقلوا من قاعدة "مروي" الجوية في بداية الاشتباكات، ونشرت قوات تابعة لحميدتي صوراً لهم وهم رهن الاعتقال.وذكر تقرير سابقٍ لـ"عربي21" آراء مراقبين سودانيين حول غياب الدبلوماسية المصرية خلال الحرب الدائرة في الدولة ذات الحدود الأطول مع مصر، وفي هذا التقرير أورد آراء خبراء أميركيين وبريطانيين حول الموضوع ذاته.. فماذا في فحواها؟ويعتقد المستشار السابق للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، أليكس دي وال أن "الولايات المتحدة على اتصال بالقاهرة، لكن هناك آلية تم وضعها في العام 2019 للتنسيق بشأن السودان، وهي الرباعية التي تتكون من واشنطن ولندن والرياض وأبوظبي، لذلك ما زالت هذه الآلية هي القناة الأساسية".وأوضح الخبير البريطاني ومؤلف كتاب "السودان: الديمقراطية الناقصة" لـ"عربي21"، أن "مشكلة مصر الأساسية هي أنها بحاجة إلى أموال من الخليج، وأن للسعوديين والإماراتيين سياساتهم الخاصة تجاه أفريقيا، وإلى أن تصبح القاهرة مستقلة مالياً، سيكون تأثيرها محدوداً".



بدوره، أكد مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للشرق الأوسط، أنه "لا يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نسقت أو لم تنسق مع مصر؛ لذلك لا يمكنه التعليق على ذلك".



وتابع مولروي خلال حديثه لـ"عربي21": "أعتقد أن التقارير العامة التي تفيد بأن الولايات المتحدة والإمارات والسعودية تعمل على المساعدة في إنهاء الصراع، دون المزيد من إراقة الدماء، أمر جيد".



ورجح المسؤول الأميركي أن "تكون مصر الآن مهتمة فقط بالعودة الآمنة لقواتها".



مصر مؤثرة