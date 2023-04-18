الوثائق المسربة... دولة عربيّة أوقفت خطة لتزويد روسيا بصواريخ بعد تدخل أميركي

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ذكر موقع "الحرة"، أنّ صحيفة "واشنطن بوست" أفادت نقلا عن الوثائق الأميركية المسربة، أن مصر أوقفت خطة لتزويد روسيا بالصواريخ وقررت بدلا من ذلك إنتاج ذخيرة مدفعية لصالح أوكرانيا وذلك عقب محادثات مع الولايات المتحدة الشهر الماضي.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت خلال الأسبوع الماضي نقلا عن الوثائق المسربة خطة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بتزويد روسيا بما يصل إلى 40 ألف صاروخ عيار 122 ملم من طراز "ساكر-45" توقفت خلال أوائل آذار.وجاء في الوثيقة السابقة أن السيسي أوعز مرؤوسيه بالحفاظ على سرية المشروع "لتجنب المشاكل مع الغرب".وفي انتصار دبلوماسي واضح لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ذكرت وثيقة مسربة جديدة أن مصر أوقفت الصفقة مع موسكو ووافقت على بيع قذائف مدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم للولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا، وفق الصحيفة ذاتها.وقالت الوثيقة إن مصر تعتزم استخدام قدرتها على إنتاج أسلحة لأوكرانيا "كرافعة" (leverage) للحصول على مواد عسكرية أميركية متطورة.ولطالما سعت واشنطن إلى جذب مؤيدين جدد لقتال القوات الأوكرانية ضد روسيا، بما في ذلك المساعدات بالذخيرة التي تشتد الحاجة إليها.وعلى الرغم من أن مصر تتمتع بعلاقة دبلوماسية وعسكرية طويلة الأمد مع روسيا، إلا أنها كانت منذ عقود حليفا أميركيا رئيسيا في الشرق الأوسط وتتلقى أكثر من مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأميركية.وقال مدير برنامج الولايات المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية، مايكل حنا، "إن مجرد حقيقة المنافسة مع روسيا تخلق فرصا لتحقيق مكاسب سهلة من الولايات المتحدة، ويمكن تخيل أن هذا سيكون على حساب أجندة الديمقراطية وحقوق الإنسان".وفي العام الماضي، أوقفت واشنطن جزءا صغيرا من مساعدتها العسكرية لمصر، لأسباب تتعلق بمخاوف بشأن هذا النمط من القمع.وبعد تقديم الوثائق الجديدة، لم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على طلب صحيفة "واشنطن بوست" للتعليق على المواد المسربة.لكن بعد التقرير الأولي عن إنتاج الصواريخ لصالح روسيا، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية المصرية أن المسؤولين نفوا هذا الادعاء قائلين: "لا أساس له من الصحة".من جانبه، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن "مصر شريك وثيق، ونحن منخرطون بانتظام مع قيادتها في مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية".وقال أحد السفراء الغربيين في القاهرة لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن التسريبات تشير إلى أن مصر "قللت من تقدير رد الولايات المتحدة على إمدادات أسلحة محتملة لروسيا" وتريد "تعظيم الاستفادة من كلا الجانبين".بدوره، قال مسؤول سابق بمجلس الأمن القومي الأميركي خلال إدارة أوباما، إنه كان من الشائع أن تستخدم مصر، روسيا كـ "طوق" لدفع واشنطن.وبعد "الانقلاب" الذي قاده السيسي والأحداث التي تلت ذلك لا سيما في ميدان رابعة ودفعت الحكومة الأميركية إلى مراجعة المساعدات المقدمة لمصر، أشارت القاهرة إلى أنها قد "تلجأ إلى روسيا"، وهو تهديد "لقي صدى لدى بعض كبار المسؤولين في ذلك الوقت"، على حد قول المسؤول الأميركي السابق الذي تحدث دون الكشف عن هويته أيضا.وتشير الوثائق المسربة إلى أن التوازن وراء الكواليس كان أكثر تعقيدا.وقال السفير الغربي: إن ذلك يمثل "استرضاء لكلا الطرفين"، مضيفا أنه بالرغم من ذلك "لا يستطيعون (المصريون) تعريض علاقاتهم مع روسيا للخطر أيضا، لذلك لا يمكنهم التعاون بنشاط مع الولايات المتحدة بشأن الإمدادات إلى أوكرانيا". (الحرة)