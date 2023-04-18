بالأرقام.. الكشف عن إجمالي عدد الناخبين في تركيا

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وقال ينر في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، في مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة، إن أعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات القادمة بلغ 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا.وأضاف أن 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا يحق لهم لأول مرة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، مشيراً إلى أن نحو 133 ألف ناخب في المناطق المنكوبة جراء الزلزال الأخير نقلوا قيودهم إلى ولايات أخرى.ويتنافس على مقعد الرئاسة 4 مرشحين، هم رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو ومحرم إنجه وسنان أوغان.وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أن 26 حزباً، سلمت قوائمها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 14 أيار المقبل، وتضمنت قوائم حزب العدالة والتنمية وزراء الحكومة الحالية مرشحين في ولايات عدة تتنافس جميعها على 600 مقعد في البرلمان.ونشرت اللجنة العليا للانتخابات خريطة توزيع المقاعد وعدد النواب في البرلمان التركي، وفقا لأحدث إحصائية لتوزيع نسبة السكان بالبلاد.وأشارت اللجنة إلى أن 4 ولايات سيتم فيها انتخاب أكثر من 18 نائباً، وفقاً لأرقام التعداد السكاني المعتمدة في هيئة الإحصائي التركي.ووفقاً للجنة العليا للانتخابات، فإن الولايات الأربع التي سيكون فيها أكثر من 18 مقعداً برلمانياً هي إسطنبول وأنقرة وأزمير وبورصا.وتبلغ حصة إسطنبول من النواب 98 نائباً، أما أنقرة فـ36 نائباً، وإزمير 28 نائباً، وبورصا 20 نائباً، وأنطاليا 17 نائباً، وأضنا 15 نائباً، وقونيا 15 نائباً. أما باقي الولايات فتتراوح حصصها ما بين نائب واحد و14 نائباً.وتبلغ حصة مجموع الولايات التي تضررت جراء الزلزال وهي 11 ولاية، 96 مقعداً (15 أضنا، و14 شانلي أورفا، و11 هتاي، و4 عثمانية، و2 كيليس، و14 غازي عنتاب، و8 كهرمان مرعش، و6 ملاطية، و5 أديامان، و12 ديار بكر، و5 إيلازيغ).