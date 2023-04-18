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عربي-دولي

جديد وثائق البنتاغون.. حساب تديره جندية أميركية ساهم في نشرها

Lebanon 24
18-04-2023 | 14:30
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مازالت قضية تسريبات وثائق البنتاغون السرية محط اهتمام الأميركيين والعالم مع تكشف حقائق ومعلومات جديدة بشأن نشرها عقب اعتقال الجندي جاك تيشيرا المتهم بتسريبها.

وفي جديد القضية، كشفت معلومات أن حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي تشرف عليه ضابطة صف سابقة في البحرية الأميركية، لعب دوراً رئيسياً في انتشار الوثائق الاستخباراتية التي يُزعم أن الطيار الأول تيشيرا سربها.
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وأفادت تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" بأن المدونة الروسية المعروفة باسم "دونباس ديفوشكا، والتي تعني "فتاة دونباس" قامت بإعادة نشر الملفات من غرف الدردشة الغامضة عبر الإنترنت.

والمدونة هي واجهة لشبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست وجمع التبرعات للموالين للكرملين في حرب أوكرانيا.

لكن الشخص الذي استضاف البودكاست باسم "دونباس ديفوشكا" ويشرف على هذه الحسابات هي فنية إلكترونيات طيران سابقة في الولايات المتحدة، ومقرها واشنطن واسمها الحقيقي سارة بيلز.

وعملت بيلز، البالغة من العمر 37 عاماً، في القاعدة الجوية للبحرية الأميركية في جزيرة ويدبي حتى أواخر العام الماضي، على الرغم من أن الحسابات التي أنشأتها وأشرفت عليها تمجد الجيش الروسي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية.

والحسابات التي تشرف عليها من بين أكثر وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية متابعة على نطاق واسع والتي تروّج لوجهات نظر روسيا.

وفي مقابلة أجريت معها يوم السبت قالت بيلز إنها تدير الصفحة وأقرت بجمع الأموال واستضافة البرامج الصوتية تحت هذا الاسم.

وأضافت أنها واحدة من 15 شخصاً من جميع أنحاء العالم يشاركون في إدارة شبكة دونباس ديفوشكا "إلا أنها رفضت تحديد هوية هؤلاء الناس". (العربية)
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