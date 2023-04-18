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عربي-دولي

وزير الخارجية الكويتية يزور سوريا الخميس المقبل

Lebanon 24
18-04-2023 | 07:25
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أكد مصدر حكومي لـ"القبس" أن وزير الخارجية الكويتية الشيخ سالم العبدالله سيقوم بزيارة إلى دمشق الخميس المقبل.

يأتي ذلك، فيما جدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها عقب الاجتماع الخليجي العربي الذي انعقد في جدة يوم الجمعة الماضي.
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كما أكد العبدالله أن سوريا بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، وسوريا كبلد عربي لها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية والشعب السوري شعب شقيق. (روسيا اليوم)
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