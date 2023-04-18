وزارة الخارجية الروسية تستدعي سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا

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استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، لدى موسكو.وقالت الوزارة في بيان إنها استدعت سفراء الدول الثلاث على خلفية "التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية لروسيا والأنشطة التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع. (روسيا اليوم)