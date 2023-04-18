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إقتصاد

ترامب: تخلي الصين عن الدولار هو بمثابة خسارة أميركا لحرب عالمية

Lebanon 24
18-04-2023 | 16:59
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حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من تخلي الصين عن الدولار، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة خسارة الولايات المتحدة لحرب عالمية.

ويرى ترامب أن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية المستخدمة في كافة أنحاء العالم وإذا تحولت الصين إلى استخدام عملات أخرى فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة وفقدان ريادتها العالمية. (روسيا اليوم)
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